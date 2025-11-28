台東青少年發明競賽今熱鬧登場 青年學子展現創意與國際實力

台東縣政府主辦的2025第11屆青少年發明競賽今天在國立台灣史前文化博物館熱鬧登場。今年共有23所學校、237位師生、超過100件作品參賽，現場匯聚臺東各校創新能量，展現青年對科技、生活與永續發展的無限想像。

縣長饒慶鈴到場為選手加油，她表示，創意與發明不只是科技展現，更是培養孩子解決問題與實踐夢想的重要歷程。她鼓勵學生從日常生活中發現問題、提出創意，並透過實作將點子轉化為作品。

她強調，台東縣是全國唯一以縣市名義參加國際發明展的縣市，過去3年已在德國紐倫堡與美國達文西國際發明展奪下11面金牌、4面銀牌及5項特別獎。

今年德國紐倫堡展中，長濱國中楊天銘、田若晴、李孟恩以「零接觸護康天使」榮獲金獎；豐田國中周佳錞、巴青翰、朱洛可以「智慧型汲水器」拿下銀牌與創造力特別獎。現場除縣長親自頒發紅榜表揚，也向辛苦評審老師致贈聘書。

教育處指出，這屆作品題材多元，從環保再生、健康照護到智慧生活應用，學生展現出敏銳觀察力與創造力。學生表示，「看到作品被國際肯定，覺得自己像小小發明家，好想把生活中更多奇思妙想變成作品」。 台東縣政府主辦的2025第11屆青少年發明競賽今天在國立台灣史前文化博物館熱鬧登場。縣長饒慶鈴（右）到場為選手加油。圖／台東縣政府提供

