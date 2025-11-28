影／台南孔廟揭匾「川流敦化」 賴清德說這有這2種意義

有「全台首學」之稱的台南孔廟，維持歷任國家元首贈匾傳統，賴清德總統今天南下，到台南孔廟為「川流敦化」揭匾，賴總統說明匾額「川流敦化」的意義，「川流」是重現孔子有教無類的教育精神，栽培一代又一代的人才，「敦化」是以仁德敦厚教育台灣子弟，教化社會。

賴總統也提到，他一直有教育平權理念．只要想讀書都應得到政府幫忙，接受教育，補助學費，透過教育為國家栽培人才，人才多、人才好，改善生活，國家社會才會好。尤其是支持高等教育，包括政府2023年至2027年投入970億元的高等教育深耕計畫、台灣橋梁計畫及青年百億海外圓夢基金等，政府協助15歲至30歲年輕人走出國門看看世界。

賴總統強調，希望未來30年台灣下一世代在物理、化學、醫學至少出現3名諾貝爾獎得主，台灣有這個實力，他已把球送到門口，現在僅差最後一步。 賴清德總統今天回台南孔廟贈匾，呼籲團結。記者吳淑玲／攝影

商品推薦