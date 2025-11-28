快訊

香港宏福苑大火 港府證實已128人遇難

桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

邱澤、許瑋甯今補辦婚宴！賓客名單曝光 這些大咖都來了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南孔廟揭匾「川流敦化」 賴清德說這有這2種意義

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
賴清德總統今天回台南孔廟贈匾，呼籲團結。記者吳淑玲／攝影
賴清德總統今天回台南孔廟贈匾，呼籲團結。記者吳淑玲／攝影

有「全台首學」之稱的台南孔廟，維持歷任國家元首贈匾傳統，賴清德總統今天南下，到台南孔廟為「川流敦化」揭匾，賴總統說明匾額「川流敦化」的意義，「川流」是重現孔子有教無類的教育精神，栽培一代又一代的人才，「敦化」是以仁德敦厚教育台灣子弟，教化社會。

賴總統也提到，他一直有教育平權理念．只要想讀書都應得到政府幫忙，接受教育，補助學費，透過教育為國家栽培人才，人才多、人才好，改善生活，國家社會才會好。尤其是支持高等教育，包括政府2023年至2027年投入970億元的高等教育深耕計畫、台灣橋梁計畫及青年百億海外圓夢基金等，政府協助15歲至30歲年輕人走出國門看看世界。

賴總統強調，希望未來30年台灣下一世代在物理、化學、醫學至少出現3名諾貝爾獎得主，台灣有這個實力，他已把球送到門口，現在僅差最後一步。

賴清德總統今天回台南孔廟贈匾，呼籲團結。記者吳淑玲／攝影
賴清德總統今天回台南孔廟贈匾，呼籲團結。記者吳淑玲／攝影

孔廟 台南

延伸閱讀

賴總統台南鹿耳門參香 呼籲「不同黨沒關係 同國卡要緊」

影／賴總統：沒必要免除中國新住民對中華民國單一忠誠責任

影／賴總統提中國武統台灣說 鄭麗文：不要點火玩火

賴總統提2027武統台灣又改口 國民黨：有情資還是嘴砲治國？

相關新聞

「家長都支持您！」班導帶班遭網路公審 竹北家長連署寫感謝函力挺

新竹縣竹仁國小近日有家長在網路社群指控班導師於早自習要求學生完成練習卷，並向教育局與校方提出陳情。事件曝光後，班導師承受...

影／台南孔廟揭匾「川流敦化」 賴清德說這有這2種意義

有「全台首學」之稱的台南孔廟，維持歷任國家元首贈匾傳統，賴清德總統今天南下，到台南孔廟為「川流敦化」揭匾，賴總統說明匾額...

台東青少年發明競賽今熱鬧登場 青年學子展現創意與國際實力

台東縣政府主辦的2025第11屆青少年發明競賽今天在國立台灣史前文化博物館熱鬧登場。今年共有23所學校、237位師生、超...

竹市幼兒園負責人涉體罰 名下5所幼兒園、補習班全廢照

新竹市私立勝成兒童課後照顧服務中心夏姓負責人因涉嫌體罰，新竹市政府廢止其私立諾貝兒幼兒園、私立丹尼爾幼兒園、私立丹尼爾關...

專任運動教練薪資不足 立委籲改善待遇留住優秀教練

為改善專任運動教練長期面臨的績效考核壓力與薪資待遇不足問題，中華民國專任運動教練協會今天與立法委員張雅琳、柯志恩、林沛祥...

北市讀報教師研習 一起成為進擊的閱聽人

文／羅佑純 台北市誠正國中與好讀周報27日舉辦「進擊的閱聽人：媒體識讀教學資源與使用方法」教師線上研習，邀請聯合報寫作教室講師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。