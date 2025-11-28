總統：台灣有實力　盼下一世代至少3名諾貝爾得主

總統賴清德今天到全台首學台南孔廟贈匾「川流敦化」。賴總統說，透過教育栽培人才，盼未來30年台灣下一世代在物理、化學、醫學至少出現3名諾貝爾獎得主，台灣有這個實力。

賴總統今天在台南孔廟致詞指出，國家已進步到這個程度，面對外來威脅，要團結在一起，不要分裂、不要中計；台灣若被分化，這樣對台灣非常不利。

賴總統也說明匾額「川流敦化」的意義，「川流」是重現孔子有教無類的教育精神，栽培一代又一代的人才，「敦化」是以仁德敦厚教育台灣子弟，教化社會。

賴總統說，他一直有個理念，就是教育平權，任何地方和家庭的小孩，只要想讀書都應得到政府幫忙，接受教育與補助學費。透過教育為國家栽培人才，人才多、人才好，改善生活，國家社會才會好。

賴總統表示，台灣教育品質也要提升，尤其是支持高等教育，包括政府2023年至2027年投入新台幣970億元的高等教育深耕計畫、台灣橋梁計畫及青年百億海外圓夢基金等。

賴總統說，希望未來30年台灣下一世代在物理、化學、醫學至少出現3名諾貝爾獎得主，台灣有這個實力，現在僅差最後一步，政府也會協助15歲至30歲年輕人走出國門看看世界。

