「家長都支持您！」班導帶班遭網路公審 竹北家長連署寫感謝函力挺
新竹縣竹仁國小近日有家長在網路社群指控班導師於早自習要求學生完成練習卷，並向教育局與校方提出陳情。事件曝光後，班導師承受高度輿論壓力，但同時，班上多位家長自發連署寫感謝函給老師，肯定其長期教學認真、關心學生的付出，並於本周二將感謝函送達學校，由校方向老師轉交。
校方表示，早自習原為社團時間，未參加社團的學生會留在教室，由老師提供閱讀、練習，或輔導成績較弱的學生，屬於多元化的早自習時光。該班導因擔心小一新生幾周後即將面臨期中考，對學習節奏尚不熟悉，主動讓學生練習，協助孩子了解自己的學習狀況，這並非正式考試。
有家長在日前網路社群表示，班導師要求學生於早自習完成國語及數學練習卷，另外，孩子請假後未能補考，雖家長已同意補考，但試卷上仍註記「事假，未補考」，他已向教育局與校方陳情。該則貼文也引發討論與關注。
「想讓老師知道，您不是一個人！」發起連署的家長表示，希望外界能看見這名老師長年教學認真、關心學生的努力，該名班導是學校績優教師，深受學生與家長信任，老師做的事情沒有問題，卻要在網路上被抨擊，承擔非常大的壓力，許多家長替老師加油打氣，包含該班的家長與認同此事的家長們，超過30位家長連署鼓勵老師，不要因為一位家長的網路公審而氣餒。
感謝函中寫道：「在近期事件中，看見您承受了超乎教學本分的壓力，我們知道老師不是機器，也會累、會難過、會受影響，因此要把這份感謝傳到您手上。謝謝您願意陪伴這一班，我們想告訴您，您被看見、理解、也被支持，請您在接下來的日子裡慢慢恢復熟悉的笑容，孩子們會等您，每一位家長也會站在您這一邊。」
校方指出，家長於本周一將感謝函親送學校，隔天晨會由校長鼓勵各班老師「做好班級老師該做的事情，多數家長會支持」，並與主任代表家長向班導表達感謝，肯定老師這段時間的付出，也提醒老師持續做好溝通。
