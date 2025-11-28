快訊

整理包／香港宏福苑惡火衝擊亞洲 演藝圈愛心捐款一次看

核三廠重啟時間出爐！經濟部：最快2027年下旬

台灣寶可夢中心開賣16款新品！《寶可夢傳說 Z-A》周邊1秒變主角 1物鐵粉傻眼

「家長都支持您！」班導帶班遭網路公審 竹北家長連署寫感謝函力挺

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
有超過30位家長連署來要鼓勵老師，不要因為家長的網路公審而氣餒。圖／家長提供
有超過30位家長連署來要鼓勵老師，不要因為家長的網路公審而氣餒。圖／家長提供

新竹縣竹仁國小近日有家長在網路社群指控班導師於早自習要求學生完成練習卷，並向教育局與校方提出陳情。事件曝光後，班導師承受高度輿論壓力，但同時，班上多位家長自發連署寫感謝函給老師，肯定其長期教學認真、關心學生的付出，並於本周二將感謝函送達學校，由校方向老師轉交。

校方表示，早自習原為社團時間，未參加社團的學生會留在教室，由老師提供閱讀、練習，或輔導成績較弱的學生，屬於多元化的早自習時光。該班導因擔心小一新生幾周後即將面臨期中考，對學習節奏尚不熟悉，主動讓學生練習，協助孩子了解自己的學習狀況，這並非正式考試。

有家長在日前網路社群表示，班導師要求學生於早自習完成國語及數學練習卷，另外，孩子請假後未能補考，雖家長已同意補考，但試卷上仍註記「事假，未補考」，他已向教育局與校方陳情。該則貼文也引發討論與關注。

「想讓老師知道，您不是一個人！」發起連署的家長表示，希望外界能看見這名老師長年教學認真、關心學生的努力，該名班導是學校績優教師，深受學生與家長信任，老師做的事情沒有問題，卻要在網路上被抨擊，承擔非常大的壓力，許多家長替老師加油打氣，包含該班的家長與認同此事的家長們，超過30位家長連署鼓勵老師，不要因為一位家長的網路公審而氣餒。

感謝函中寫道：「在近期事件中，看見您承受了超乎教學本分的壓力，我們知道老師不是機器，也會累、會難過、會受影響，因此要把這份感謝傳到您手上。謝謝您願意陪伴這一班，我們想告訴您，您被看見、理解、也被支持，請您在接下來的日子裡慢慢恢復熟悉的笑容，孩子們會等您，每一位家長也會站在您這一邊。」

校方指出，家長於本周一將感謝函親送學校，隔天晨會由校長鼓勵各班老師「做好班級老師該做的事情，多數家長會支持」，並與主任代表家長向班導表達感謝，肯定老師這段時間的付出，也提醒老師持續做好溝通。

網路 班導師 壓力

延伸閱讀

且吃且珍惜！牛排連鎖餐廳「傑克兄弟」台中、高雄分店 傳出尋求頂讓

【即時短評】參選竹縣長三搶一 逼出藍營整合難題

挑戰2026 陳見賢27日宣布參選新竹縣長：深耕基層必須承擔

竹縣瓜農夜宿工寮防竊 竹北西區監視器不足議員籲補強

相關新聞

「家長都支持您！」班導帶班遭網路公審 竹北家長連署寫感謝函力挺

新竹縣竹仁國小近日有家長在網路社群指控班導師於早自習要求學生完成練習卷，並向教育局與校方提出陳情。事件曝光後，班導師承受...

竹市幼兒園負責人涉體罰 名下5所幼兒園、補習班全廢照

新竹市私立勝成兒童課後照顧服務中心夏姓負責人因涉嫌體罰，新竹市政府廢止其私立諾貝兒幼兒園、私立丹尼爾幼兒園、私立丹尼爾關...

專任運動教練薪資不足 立委籲改善待遇留住優秀教練

為改善專任運動教練長期面臨的績效考核壓力與薪資待遇不足問題，中華民國專任運動教練協會今天與立法委員張雅琳、柯志恩、林沛祥...

北市讀報教師研習 一起成為進擊的閱聽人

文／羅佑純 台北市誠正國中與好讀周報27日舉辦「進擊的閱聽人：媒體識讀教學資源與使用方法」教師線上研習，邀請聯合報寫作教室講師...

生理用品計劃缺乏推廣、可近性不足 教育部允改善

教育部近年推動友善提供多元生理用品，但學生團體觀察，學校生理用品仍取用不易，更因缺乏宣傳，有三成學生不曾聽聞該政策。對此...

教育部生理用品計畫2周年 學團調查：取用不易、3成學生不知該政策

教育部自2023年起推動「友善提供多元生理用品計畫」迄今已滿2年。學生團體今與立委協同召開記者會，指日前針對全台各級學校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。