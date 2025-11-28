快訊

竹市幼兒園負責人涉體罰 名下5所幼兒園、補習班全廢照

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市私立勝成兒童課後照顧服務中心夏姓負責人因涉嫌體罰，新竹市政府廢止其5所幼兒園、補習班立案證書。圖／報系資料照
新竹市私立勝成兒童課後照顧服務中心夏姓負責人因涉嫌體罰，新竹市政府廢止其5所幼兒園、補習班立案證書。圖／報系資料照

新竹市私立勝成兒童課後照顧服務中心夏姓負責人因涉嫌體罰，新竹市政府廢止其私立諾貝兒幼兒園、私立丹尼爾幼兒園、私立丹尼爾關東幼兒園、私立丹尼爾文理技藝短期補習班及勝成文理補習班等立案證書，同時禁止該夏姓負責人2年內申請設立或擔任教職人員。

新竹市政府教育處表示，私立勝成兒童課後照顧服務中心夏姓負責人因違反兒童及少年福利與權益保障法第81-1條規定，經依法調查並認定有體罰兒童等不當行為，市府除依法裁罰中心外，並於今年8月14日以正式處分廢止該課照中心立案，禁止該中心夏姓負責人於2年內申請設立或擔任教職人員。

教育處指出，該夏姓負責人亦為私立諾貝兒幼兒園、私立丹尼爾幼兒園及私立丹尼爾關東幼兒園之負責人，經教育部今年10月30日函釋，體罰行為亦屬幼兒教育及照顧法第24條所列情形，應依法廢止設立許可，且不得以更換負責人方式規避相關責任。

此外，新竹市私立丹尼爾文理技藝短期補習班及勝成文理補習班亦由同一負責人設立，經市府洽請教育部釐清後認定，其行為違反補習及進修教育法第9條第6項規定，依同法第7項規定應予廢止立案。

教育處說明，市府已正式行文通知前述補習班及幼兒園，要求於明年2月28日前妥善完成學生安置與轉介作業，屆期將正式廢止立案。相關資訊及協助措施將由教育處另行提供，確保教保品質與學生權益不受影響；同時提醒家長留意後續公告，以便及早規畫孩子的就學安排。

針對夏姓負責人所屬機構員工權益，市府勞工及青年處將依勞動相關法規提供協助，包括資遣費計算、未休假補償等事項，並就事業單位大量資遣情形，協助資方擬定資遣計畫及處理歇業程序中涉及的各項權益問題。

此外，就業服務中心也將向受影響員工說明失業給付申請流程，並提供就業諮詢及轉介媒合等協助，協助勞工順利銜接後續工作安排。

