快訊

專任運動教練薪資不足 立委籲改善待遇留住優秀教練

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
中華民國專任運動教練協會今天與立法委員張雅琳（左三）、柯志恩（左二）、林沛祥（左一）等人共同舉行記者會，呼籲運動部盡速檢討專業加給，改善待遇才能留住優秀教練。記者許正宏／攝影
為改善專任運動教練長期面臨的績效考核壓力與薪資待遇不足問題，中華民國專任運動教練協會今天與立法委員張雅琳、柯志恩、林沛祥共同舉行「專任運動教練專業加給改革 調整專任運動教練考核機制」記者會。

立委張雅琳表示，全台983名專任運動教練長期投入訓練與帶隊，卻面臨晉升無誘因，高級、中級與初級教練加給竟完全一致，導致難以留住人才並影響選手培育。她以曾自強教練回到基層後薪資僅剩6萬元為例，強調該案例並非個案，且相關問題經質詢後一年仍未見進展。張雅琳呼籲運動部盡速檢討專業加給，因為「投資教練就是投資下一代」，唯有改善待遇才能留住優秀教練，讓台灣體育走得更遠。

教練 運動 張雅琳

