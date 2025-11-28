專任運動教練薪資不足 立委籲改善待遇留住優秀教練
為改善專任運動教練長期面臨的績效考核壓力與薪資待遇不足問題，中華民國專任運動教練協會今天與立法委員張雅琳、柯志恩、林沛祥共同舉行「專任運動教練專業加給改革 調整專任運動教練考核機制」記者會。
立委張雅琳表示，全台983名專任運動教練長期投入訓練與帶隊，卻面臨晉升無誘因，高級、中級與初級教練加給竟完全一致，導致難以留住人才並影響選手培育。她以曾自強教練回到基層後薪資僅剩6萬元為例，強調該案例並非個案，且相關問題經質詢後一年仍未見進展。張雅琳呼籲運動部盡速檢討專業加給，因為「投資教練就是投資下一代」，唯有改善待遇才能留住優秀教練，讓台灣體育走得更遠。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言