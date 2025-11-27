北市讀報教師研習 一起成為進擊的閱聽人

文／羅佑純

台北市誠正國中與好讀周報27日舉辦「進擊的閱聽人：媒體識讀教學資源與使用方法」教師線上研習，邀請聯合報寫作教室講師依智麒分享以輕鬆有系統的方式帶學生「媒體識讀」，強化閱讀能力也提升防詐意識，吸引數十位北市老師參與。

依智麒表示，近年國中會考題目不論科別，字數愈來愈多且貼近生活，若學生閱讀量不足，無法在大量訊息中迅速抓出關鍵字，就很難取得高分。他強調，只要熟悉媒體識讀，學生不僅能從短影音中擷取正確資訊，也能更快、更準確地掌握重點並理解其背後意義。

講師提醒，國中階段需建立多元閱讀習慣，但學生普遍依賴手機取得資訊，加上短影音片段化、偏頗甚至錯誤，使閱讀難以深入。「媒體識讀的第一課，就是找到客觀、中立的媒體。」只要讓學生習慣廣泛閱讀，平時累積知識足夠，無論面對考題或生活誘惑，都能比同齡者更具辨識力。

要吸引學生認識媒體識讀，可從新鮮、具討論性的議題入手。如好讀周報每周提供最新、多元的主題，如普發現金、平均薪資、通貨膨脹等，不同科目的老師都能找到對應的教材，「材料到處有，端看老師怎麼用」。

除了好讀，講師也鼓勵老師善用「聯合學苑」資源，尤其是「媒體識讀專區」，內含現成範例與多種免費學習單。他並示範如何利用新聞搭配不同類型學習單，創造各種學習效果。他強調，要讓學生自行選主題、主動思考，才能成為主動的媒體閱聽人。

依智麒認為，「媒體識讀」其實就是「認識並閱讀媒體」。學生看見新聞時，不應全盤接受，而要透過「Comparison、Context、Concern、Check」四大核心能力進行辨識與分析。即使政府訊息也可能出錯或遭偽造，因此選擇中立媒體十分重要，才能獲得正確且不偏頗的資訊。

最後，講師提醒，詐騙手法不斷更新，媒體識讀也不是一堂課就能教會，應持續、反覆練習，讓學生養成習慣。「生活處處是媒體識讀，它不只存在於書本中。」在資訊氾濫的時代，老師更應著重「如何處理資料」，並使用簡單、可信的來源，才能事半功倍。 研習結束前參與老師合照。圖／教育事業部提供 好讀周報內容多元，不同科目的老師都能找到對應的教材。圖／教育事業部提供 講師強調，看見新聞時，不應全盤接受，而要辨識與分析。圖／教育事業部提供 好讀周報內容多元，不同科目的老師都能找到對應的教材。圖／教育事業部提供

商品推薦