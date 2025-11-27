聽新聞
生理用品計劃缺乏推廣、可近性不足 教育部允改善
教育部近年推動友善提供多元生理用品，但學生團體觀察，學校生理用品仍取用不易，更因缺乏宣傳，有三成學生不曾聽聞該政策。對此，教育部表示，學校應以多元方式公告，國教署未來也將改善生理用品可近性，鼓勵學校使用「友善提供多元生理用品」標示，供學生辨識。
教育部自2023年起推動「友善提供多元生理用品計畫」迄今已2年，學生團體與立委今日召開記者會，點出生理用品取用不易、補充不及、品項單一等問題，且三成學生甚至不曾聽聞該政策。
對此，在校園生理用品「救急」方面，教育部學特司副司長許嘉倩表示，生理用品發放將採取不實名登記方式，讓學生以更隱私的方式取得物資。宣導部分，學校應以多元方式公告，並在網站明列相關定點資訊，提高可近性。
國教署組長邱秋嬋指出，改善生理用品的可近性是推動核心重點。過去生理用品多設置於健康中心，目前已擴大至宿舍與廁所等更容易取得的空間。國教署也將加強宣導，如使用防潮、防濕的塑膠袋，讓物資更易保存。在識別方面，國教署未來將推行「友善提供多元生理用品」標示，鼓勵學校公告，使發放點更清楚可辨識。
針對不利處境學生，邱秋嬋表示，支持生理用品方式不一定是提供實物，亦可採用電子票券兌換等彈性做法。
