教育部生理用品計畫2周年 學團調查：取用不易、3成學生不知該政策

教育部自2023年起推動「友善提供多元生理用品計畫」迄今已滿2年。學生團體今與立委協同召開記者會，指日前針對全台各級學校進行政策實施滿意度調查，滿分5分僅獲3.1分，問題包括生理用品取用不易、補充不及、品項單一等狀況，也因缺乏宣傳，三成學生表示不曾聽聞該政策。

學生團體齊呼：「落實月經平權，深化友善校園。」小紅帽協會執行長林薇表示，2024年調查發現，師生多表示生理用品取得不便，多只放置於健康中心或學務處，學生要到處室取得也須詢問教師；再者，學生也反應補充不齊、數量不足，三番兩次索取都拿不到，演變成學生再也不拿；更有三成學生受訪學生表示，根本不知道該政策，可見宣傳度不足，均有待調整。

林薇也表示，目前正執行2025年調查，初步仍發現滿意度稍微下降，但進步之處在於，今年全國中小學都已投入執行。呼籲教育部持續與地方縣市政府合作，讓學生更容易取用、提供不同尺寸衛生用品。再者，也有學校反應要做整年度的月經教育，卻只有4000元能使用，經費也應更穩定充足，才能不分男女、落實全面教育。

EdYouth一滴優教育協會倡議專員馮于倢則談到，現行經費補助級距劃分較粗略，無法精準反應各校需求，出現小校補助過多、大校補助不足的問題。建議教育部能藉由班級數檢討補助級距基準，並將學校設備維護、宣傳、管理等成本納入補助。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁則分享自身經驗，她談到，曾經急用時打開女廁內生理用品盒，卻發現早已被拿光，「可見政策在紙上是完整的，但在生活中就是那個空盒子。」又近期持續發生教師污名化月經、學生因請生理假遭期中預警，可見學生仍面臨「拿了會不會被說話」、「請假會不會被扣分」等壓力，但月經是生命的一部分，不應成為禁忌，希望師生都能擁有不因月經而感到羞愧的校園。

立委張雅琳指出，近年仍有大學講師形容學生請生理假如同「帶血衛生棉撲面而來」，污衊女性生理現象，可見相關教育仍有待落實，希望不分男女都能了解身體運作，也讓學生有需求時更願意開口。

立委范雲則建議，近年大專校院雖都有設置衛生用品供給站，但建議學校可透過系館公告、電子郵件，讓學生知悉權益，又生理需求通常都發生於廁所，但僅三成二學校將廁所作為設點，也有學生認為廁所潮濕應減少放置生理用品，都有待教育部拿出配套解決。

