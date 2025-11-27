美感教育論壇聚焦AI 台德義韓墨談科技人文共舞

快訊

中央社／ 台北27日電

2025美感教育國際論壇今、明2天在台北登場，台灣、德國義大利、韓國、墨西哥約600名專家學者分享如何運用AI等科技工具，應用於美感教育，擴張學生的想像力。

今年度的論壇主題為「美感即生活：科技人文共舞的在地實踐與國際對話」，除了實體會議，還提供線上雙語直播，打造國際交流與共同學習平台。

論壇邀請來自韓國地方創生實驗室MARTELLO執行長田忠勳（Chung Hoon Jeon），分享美學如何結合地方、產業和社群，從創意行動發展為區域振興的共進化生態系。

德國慕尼黑市政府都市規劃與建設局公園與遊憩設計部主任伊娃（Eva Prasch）分享慕尼黑如何透過跨部門合作，將公園綠地視為基礎建設，作為社區美感滋養的關鍵場所。

教育部次長朱俊彰表示，民國102年開始推動的美感教育中長程計畫，至今已經邁入第13年，從校園設計到跨域課程，融入很多在地文化、景觀、歷史與產業，甚至還有食材課程，都讓學生的美感教育從教師的課堂走進生活。

朱俊彰提到，美感校園改造設計已有34件在日本Good Design Award、德國iF設計獎等獲得肯定。他並期許在AI時代下，有更多跨領域的豐富課程，透過科技工具融入美感教育，擴張學生的想像力。

