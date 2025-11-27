用愛陪伴 台南退休教師陳雪花獲全國「金駝獎」三大獎

台南市家庭教育中心志工督導陳雪花自教育職場退休後，延續教育初心與助人使命，長年深耕家庭教育服務，以堅定的教育信念與溫柔的陪伴行動，陪伴無數家庭走過衝突與低谷，獲中華民國第30屆志願服務楷模「金駝獎」、教育部推展家庭教育績優志工個人獎及全國終身學習楷模(教學者組)三項全國性大獎肯定。

陳雪花說，「家庭教育是預防的起點」，每一通關懷電話、每一次訪視，都是促進家庭復原力的契機；投入服務逾十年，感謝中心長期培訓與支持，讓她能在志願服務的道路上不斷學習成長，以行動實踐「教中學、學中做」。

教育局長鄭新輝指出，教育的力量在於潛移默化，陳雪花以教育者的熱情，將教學精神延伸至家庭教育現場，她結合多年教學與輔導專長，帶領個別化親職教育專案、主動致電關懷服務及設計帶領多元課程，如阿德勒正向教養小團體、幸福家庭樂書香、心約定、編織幸福家等活動，於校園、社區與軍隊等各處，推動親職、婚姻及生命教育，協助家庭重建信任與親子關係。

教育局表示，陳雪花協助家長面對親職壓力、婚姻衝突等議題，幫助家庭重建溝通與信任。今年同時榮獲三項全國性殊榮，不僅是台南的榮耀，更是全民學習的典範。

