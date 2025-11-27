快訊

營養午餐專法已討論5年 立委批行政院至今未送草案

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部長鄭英耀前往立法院教育及文化委員會備質詢。記者季相儒／攝影
教育部長鄭英耀前往立法院教育及文化委員會備質詢。記者季相儒／攝影

教育部教育及文化委員會今日審查營養午餐專法，並將名稱訂定為「學校午餐及飲食教育條例」，教育部盼能透過立法，維護學童營養午餐健康。不過，有立委不滿行政院至今還沒有提出其專法草案版本，立委柯志恩指出，政府以財劃法為由沒送草案，但專法延宕多年，過去沒有財劃法也一樣沒有提出版本，盼能盡快提出，立法院才會知道如何分配中央與地方權責。

營養午餐專法立法延宕超過5年，原本去年11月教育部版草案就已經送行政院，但一個月後財劃法通過，教育部今年3月以此為由，表示學校營養午餐權責、預算尚待釐清。至今各立委及黨團共提出超過30個法案版本，行政院卻仍未將院版草案送到立法院，因此今日委員會討論以教育部建議版本為基準，跨黨派立委亦形成共識，將專法名稱訂定為「學校午餐及飲食教育條例」。

針對財劃法影響，立委郭昱晴表示，財劃法修正前，營養午餐是地方自治事項，縣市政府用自有財源優先編列，中央透過一般性補助款補強。財劃法修正後，中央、地方的權限和財源將重新分工，對營養午餐會有重要影響。

柯志恩則說，過去多年都沒有財劃法，行政院督導專法的政務委員換了又換，營養午餐專法就是沒有送到立法院。現在要討論營養午餐專法，又沒有實際數字，既然如今已有新版財劃法，盼行政院提出數字，立法院才知道如何分配權責。

對於本次營養午餐專法立法，鄭英耀表示，從108年學校衛生法開始更積極關照營養午餐開始，學生午餐的在地食材使用，從不到八成提高到98.98％，國產豬也已經達到100％，雖然現在午餐專法尚未通過，但5年來透過立委的關心、國教署與跨部會的努力，達到了一定程度的品質監管，行政院亦專款補助三章一Q食材、偏鄉廚房設置與弱勢學生午餐費用。

至於中央與地方如何分擔事權與財源，鄭英耀表示，教育部會與地方充分討論，建立共識。現在營養午餐專法雖然還未通過，但台灣已有10個縣市本於首長施政，讓中小學生免費食用營養午餐。站在教育部的立場，希望維護學童吃得健康、新鮮、安全，又能具有教育意涵。

營養午餐 行政院 財劃法

營養午餐專法已討論5年 立委批行政院至今未送草案

