19名藝術家參展 北臺八縣市藝術家聯展首站在苗栗

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
第10屆北臺八縣市藝術家聯展「明日之所Sites of Tomorrow」首站在苗栗登場，即日起在苗栗縣文化觀光局第一展覽室展出。記者胡蓬生／攝影
第10屆北臺八縣市藝術家聯展「明日之所Sites of Tomorrow」首站在苗栗登場，即日起在苗栗縣文化觀光局第一展覽室展出。記者胡蓬生／攝影

第10屆北臺八縣市藝術家聯展「明日之所Sites of Tomorrow」即日起在苗栗縣文化觀光局第一展覽室展出，這項展覽已邁入第18年，今年首站由苗栗率先展出，展期至12月28日止，縣府歡迎各界藝文愛好者參觀，共同欣賞這場年度藝術盛宴。

苗栗縣文觀局指出，自創辦以來已邁入第18年，持續串聯宜蘭、基隆、台北、新北、桃園、新竹市、新竹縣與苗栗等北臺地區的藝術能量，勾勒出地方藝術創作的發展軌跡與多元樣貌。今年以「明日之所 Sites of Tomorrow」為主題，從「未來 × 對話」的概念出發，透過藝術作為跨越世代與文化的語言，開啟理解、交流與共創的可能。

展覽邀集來自8縣市19位藝術家，共展出63件作品，呈現當代藝術多元的視覺語彙與創作思潮。策展工作由輔仁大學應用美術系 教師余佳穎擔任，以「洞察」、「轉化」、「共構」、「展望」四大單元規畫策展脈絡，引領觀眾從理解世界、凝視自身，到共同想像未來。

作品亮點包括王傑「基隆港全景」的風景凝視、鄭階和「登峰造極」的材質語彙、賴羿廷「聊塑圓容」的人文共構，還有邱連恭「新物種—金剛系列」對未來的創造性想像等。

文觀局表示，今年展覽由苗栗主辦，其餘7縣市協辦，總展期自11月26日至明年9月3日，分別在北臺8縣市巡迴展出，盼透過藝術交流，讓民眾在不同世代與媒材的創作之間，看見地方文化、生活經驗與未來想像的交會。

文觀局指出，這次聯展還規畫「明日共創工作坊—想像未來的形狀」陶瓷壓克力彩繪DIY等活動，希望讓民眾深入理解藝術家的創作脈絡，透過陶瓷壓克力彩繪DIY體驗藝術，共同描繪對未來的想像。活動詳情可至苗栗縣文化觀光局官網或「貓裏藝文」Fb粉專查詢。

藝術家 苗栗縣 基隆港

