教師壓力爆表成常態！諮商全聯會：投訴文化加劇心理負荷
新竹縣某國中老師上周於上課時間，從學校墜樓後送醫不治，因生前曾投訴遭職場霸凌，引發關注。諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇呼籲，政府應重視教學現場教師面臨的壓力，並給與支持與協助，對於縣市政府提供的教師心理諮商方案應考量教師需求和地理位置，提供多元選擇和足夠次數，才能讓教師安心使用，不擔心遭汙名化。
諮商全聯會媒體公關委員會諮商心理師何幸儒指出，與過去相比，家長投訴已成教師工作的常見情況。「在即時通訊與社群媒體盛行的年代，任何片段資訊都可能被迅速放大，讓教師必須花費大量時間解釋與還原情境，以釐清事實。」從班級管理、教學方式到行政流程，皆可能成為家長反映內容，長期下來顯著增加教師的心理負荷。
何幸儒表示，投訴處理過程往往伴隨反覆說明與高度不確定性，容易造成壓力反應。「若出現畏懼與家長互動、睡眠品質下降、情緒低落、對課堂互動過度敏感警戒、記憶力下降等狀況，都可能是處於高壓情境的典型指標。」她提醒，若壓力長期累積，不僅會削弱教師對教育工作的價值感，也可能危及心理健康。
諮商全聯會理事陳劭旻說，「有時候愈積極投入反而愈容易被放大檢視，導致部分教師因挫折感降低教學動力。」教師在投訴事件中常處於被動接受檢視的位置，不僅造成龐大壓力，也可能使教師懷疑自身專業能力。
陳劭旻表示，行政與學校系統在此過程中扮演關鍵角色。然而，部分單位在面對投訴時，仍習慣將責任多數歸於教師。「即便知道家長情緒或投訴內容可能不合理，也要求教師全面自我反省，這樣的處理方式使教師承擔過度責任，反而加劇壓力。」
他呼籲，學校需建立公平制度，對不適任教師造成的影響要妥善處理，但若家長投訴不當，也應提供教師足夠支持與保護。
諮商全聯會媒體公關委員會諮商心理師蔡惟寧提醒，在社會期待中教師常被視為情緒穩定、抗壓力強的角色，但當「完美」被視為最低標準時，教師展現脆弱的空間便隨之縮小。許多教師因擔心被貼上「不適任」標籤，而不敢表達壓力或主動求助，使「心理健康」成為校園最難討論的議題之一。
胡延薇呼籲，教育體系需讓教師能真正「安全求助」，透過穩定、可近用、無評價的諮商資源，降低求助門檻，並推動心理友善校園文化，破除求助汙名。縣市政府提供的教師心理諮商方案應考量教師多元需求和地理位置，提供多元選擇和足夠次數，唯有教師能安心面對自身壓力，心理健康才能在校園中扎根；當教師站得穩，學生也才能真正受益。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
