快訊

台灣網紅紐約濫吃霸王餐被捕關押 法官下令對她「心理評估」

逾150隻寵物待援…香港大火救出受困毛孩 數百則留言哭求：我家貓還在裡面

香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

教練性侵猥褻32童重判464年　鄭英耀：侵犯學生應譴責

中央社／ 台北27日電

台中市某國小運動教練，自2018年起6年間性侵猥褻32名小選手，台中高分院二審昨天維持一審原判決，刑期加總超過464年。教育部長鄭英耀今天表示，任何侵犯到學生受教權益，或者侵犯到學生身體的事件，大家都應譴責。

台中某國小棒球隊松姓教練，任內6年對32童犯下90件強制猥褻、強制性交等罪，台中地方法院今年7月一審依90罪分判3年6月至8年6月不等刑期；全案經上訴台中高分院，二審維持原判。

立法院教育及文化委員會今天審查學校供餐法草案，鄭英耀在會前受訪時表示，這樣的教練大家應共同譴責，確保兒童的受教權益，教育部現在有將不適任的教育人員全部公布在網站上（各教育場域不適任人員通報及查詢系統），侵犯到學生的受教權益，或者侵犯到學生的身體，大家都要來譴責。

鄭英耀說，大家都要共同創造、維護校園更友善，讓學生、新世代的每一位青少年、兒童，不管在學校的學習，或者在社區上的運動或休閒上的學習，更健康、更友善，能有更好的發展的環境。

鄭英耀表示，作奸犯科的這些人，希望大家一起來譴責。

鄭英耀 教練 猥褻

延伸閱讀

大專院校「婚育房補助」預計115年上路！教長盼也支持國外學人

38個教育學會提建言 籲正視教師離任、職涯吸引力下降問題

校事會議預告修法 教長鄭英耀：程序續留校園、匿名投訴將不受理

教師荒問題嚴重…持教師證卻不願意任教？鄭英耀點2原因

相關新聞

台中狼教練侵犯41童判464年 淫魔教練怎麼防？教育局曝解方

台中某國小少棒隊松姓教練涉嫌性侵41名學童，一審依強制性交等90罪，重判464年，二審今駁回上訴維持原判。如何防堵狼教練...

沈慶京涉京華城案…文化部撤銷文馨獎 沈春池基金會提訴願

財團法人沈春池文教基金會今年以「搶救遷台歷史記憶庫」計畫獲文化部第17屆文馨獎，然文化部於11月17日以其基金會董事長沈...

教師壓力爆表成常態！諮商全聯會：投訴文化加劇心理負荷

新竹縣某國中老師上周於上課時間，從學校墜樓後送醫不治，因生前曾投訴遭職場霸凌，引發關注。諮商心理師公會全聯會常務理事胡延...

教練性侵猥褻32童重判464年　鄭英耀：侵犯學生應譴責

台中市某國小運動教練，自2018年起6年間性侵猥褻32名小選手，台中高分院二審昨天維持一審原判決，刑期加總超過464年。...

非營利亂象／審查淪只看表格？稽核漏洞恐讓幼兒曝風險

非營利幼兒園審查制度逐漸失守。審查多停留在計畫書與表格，忽略勞動條件、人力配置與法人實際運作，稽核端也因人力流動與負擔沉重淪為「文件檢視」。紙本上的完美紀錄，與現場幼兒安全與教保困境可能不同。究竟制度漏掉什麼，讓風險長期不被看見？

學前特教鑑定安置報名起跑 入園後亦可提報期中鑑定

為使特殊教育需求幼兒及早獲得特教支持服務，進而提高其學習與發展的機會。各直轄市、縣市政府自11月起陸續受理「115學年度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。