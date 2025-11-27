教練性侵猥褻32童重判464年　鄭英耀：侵犯學生應譴責

台中市某國小運動教練，自2018年起6年間性侵猥褻32名小選手，台中高分院二審昨天維持一審原判決，刑期加總超過464年。教育部長鄭英耀今天表示，任何侵犯到學生受教權益，或者侵犯到學生身體的事件，大家都應譴責。

台中某國小棒球隊松姓教練，任內6年對32童犯下90件強制猥褻、強制性交等罪，台中地方法院今年7月一審依90罪分判3年6月至8年6月不等刑期；全案經上訴台中高分院，二審維持原判。

立法院教育及文化委員會今天審查學校供餐法草案，鄭英耀在會前受訪時表示，這樣的教練大家應共同譴責，確保兒童的受教權益，教育部現在有將不適任的教育人員全部公布在網站上（各教育場域不適任人員通報及查詢系統），侵犯到學生的受教權益，或者侵犯到學生的身體，大家都要來譴責。

鄭英耀說，大家都要共同創造、維護校園更友善，讓學生、新世代的每一位青少年、兒童，不管在學校的學習，或者在社區上的運動或休閒上的學習，更健康、更友善，能有更好的發展的環境。

鄭英耀表示，作奸犯科的這些人，希望大家一起來譴責。

