台中狼教練侵犯41童判464年 淫魔教練怎麼防？教育局曝解方

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中某國小少棒隊松姓教練涉嫌性侵41名學童，一審依強制性交等90罪，重判464年，二審今駁回上訴維持原判。如何防堵狼教練對學童伸魔爪？台中市教育局說明，已針對外聘教練嚴格把關，強化契約約束力與監督機制等管理制度、提升學生自我保護能力，並將建立完善考核機制。

台中某國小少棒隊松姓教練涉嫌性侵41名學童，一審在今年7月間，判松1年6月至8年6月不等，二審今審結宣判，駁回上訴，維持一審刑度。

台中市教育局說，學校外聘運動教練是依據中央「高級中等以下學校外聘運動教練進（運）用及不適任通報注意事項」進（運）用及管理，台中市已責請各校全面檢視聘用機制，並強化學生自我保護作為，以確保校園人員進用透明、審查嚴謹，保障學生安全。

教育局說明，在事件發生後，教育局已全面啟動相關制度檢討，包括完成全市學校「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」教育訓練，要求每校確實落實外聘人員進用前後的查詢義務，並留存查核紀錄，嚴格把關教練進用資格。

教育局指出，教育局也已全面檢視外聘運動教練契約版本，包含資格審查、行為要求與不適任通報流程等，皆符合高級中等以下學校外聘運動教練進（運）用及不適任通報注意事項」，以強化契約約束力與後續管理監督機制。

教育局說明，在學生自我保護教育方面，持續補助各級學校辦理性別平等教育研習課程，提升學生辨識風險與自我保護能力。同時要求各校建立並暢通多元求助管道，包含導師、輔導室、校安人員及教育局求助窗口，讓學生一旦遇到疑慮或不當行為，可隨時獲得協助與介入。

教育局強調，保障學生安全是市府最重要的責任，除持續強化外聘運動教練管理制度、提升學生自我保護能力外，也將建立完善考核機制，以確保校園內每一位孩子都能在安全、健康的環境中成長。

