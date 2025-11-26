快訊

搶便宜！好市多黑色購物周Day 4優惠再加碼 這款除濕機現折3400元

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

聽新聞
0:00 / 0:00

沈慶京涉京華城案…文化部撤銷文馨獎 沈春池基金會提訴願

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
威京集團主席、沈春池基金會董事長沈慶京。聯合報系資料照
威京集團主席、沈春池基金會董事長沈慶京。聯合報系資料照

財團法人沈春池文教基金會今年以「搶救遷台歷史記憶庫」計畫獲文化部第17屆文馨獎，然文化部於11月17日以其基金會董事長沈慶京遭提起公訴為由，發文撤銷該獲獎資格。對此，基金會認為此撤銷處分在法律上有重大瑕疵，已正式向行政院提出訴願。

沈春池文教基金會今年原本以「搶救遷台歷史記憶庫」專案計畫獲文化部第17屆文馨獎，並受邀出席頒獎典禮，但文化部18日卻發文，指稱沈慶京因遭檢察官提起公訴，決定撤銷基金會文馨獎獲獎資格。文化部於撤銷函也敘明權利救濟途徑，強調尊重基金會依法提出訴願權利。

對此，沈春池文教基金會今日再次發布新聞稿，表示已對此提出訴願。基金會訴願書內容指出，原處分違反「禁止法律溯及既往原則」，由於文化部撤銷資格是援引今年6月14日訂定之「文馨獎獎勵要點」第8點第2款，但沈慶京是在2024年12月遭檢方提起公訴，以此案作為撤銷獲獎理由，明顯違反「禁止法律溯及既往原則」。

基金會訴願書內容進一步說明，該獎勵要點第8點規定違反「明確性原則」，該條訂定「如有違反性別平等、勞工相關法令或其他相關法令規定，經檢察官提起公訴者或主管機關認定者」，可撤銷得獎資格，基金會認為「其他相關法令規定」文義不清，有違法律明確性原則。

基金會訴願書內容亦提及，文馨獎為文化部獎勵推動文化平權、擴大文化參與等理念而舉辦之，「搶救遷台歷史記憶庫」計畫先前經文化部公告獲獎，理由為「建立系統化的典藏資料庫，兼顧多元族群視角，保存戰後重要史料，為文化資產保存與研究建立長期典範。」。原處分卻以本會負責人之個人事由撤銷獲獎，有悖行政法中「不當聯結禁止」原則，為不合法，應予撤銷。

基金會指出，文化部在頒獎前三日突然撤銷獲獎資格，如此先認定後否定的行政行為，除欠缺一致性外，文化部應盡的事前資格審查作業顯出現瑕疵。基金會秉持依法行政與程序正義之立場，正式向行政院提出訴願，期盼行政院能釐清事實、回歸法治，給予一個合理、公正的判斷。

文化部 行政院 法律 沈慶京 京華城

延伸閱讀

因沈慶京撤銷沈春池基金會文馨獎 文化部：依規定撤獎、檢討審查作業

因沈慶京遭文化部撤銷文馨獎 沈春池基金會將提訴願籲「文化歸文化」

京華城案傳吳順民作證 柯文哲、沈慶京、應曉薇出庭

京華城弊案吳順民今作證 柯文哲辯護人再聲請勘驗偵查光碟？可觀察

相關新聞

學前特教鑑定安置報名起跑 入園後亦可提報期中鑑定

為使特殊教育需求幼兒及早獲得特教支持服務，進而提高其學習與發展的機會。各直轄市、縣市政府自11月起陸續受理「115學年度...

沈慶京涉京華城案…文化部撤銷文馨獎 沈春池基金會提訴願

財團法人沈春池文教基金會今年以「搶救遷台歷史記憶庫」計畫獲文化部第17屆文馨獎，然文化部於11月17日以其基金會董事長沈...

非營利亂象／監管失靈、教保崩潰 你的孩子真被照顧？

非營利幼兒園原被期待能兼顧公益與品質，卻在監管失靈下逐漸走樣。部分業者以非營利名義承接資源，卻在人力與專業訓練上層層縮減，使前線教保在低薪高壓下難以維持品質，受害的最終是孩子與教保人員。一名非營利園長說，非營利制度不是壞，是被壞的操作方式扭曲了。

教育部提校事會議修法草案 全中教：恐難根治校園濫訴

日前教育部公告「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等修正草案，盼解決校事會議濫訴問題，然而，全中教發布新聞稿...

融合教育安置特生的班級人數卻未減 全教總籲檢討矛盾制度

教育部長期致力發展融合教育，如今班級中有特教生已屬常態。有鑑於教師對特生的輔導需要花費較多心力，法規訂有針對安置特生班級...

教職員不幸事件3年增2倍 全教總籲廢校事會議惡法

學校教職員尋短、自傷等不幸案件通報數3年增幅超過兩倍，全教總今天開記者會，直指教學現場「三高」現象已讓教育現場瀕臨崩潰。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。