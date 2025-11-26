沈慶京涉京華城案…文化部撤銷文馨獎 沈春池基金會提訴願

財團法人沈春池文教基金會今年以「搶救遷台歷史記憶庫」計畫獲文化部第17屆文馨獎，然文化部於11月17日以其基金會董事長沈慶京遭提起公訴為由，發文撤銷該獲獎資格。對此，基金會認為此撤銷處分在法律上有重大瑕疵，已正式向行政院提出訴願。

沈春池文教基金會今年原本以「搶救遷台歷史記憶庫」專案計畫獲文化部第17屆文馨獎，並受邀出席頒獎典禮，但文化部18日卻發文，指稱沈慶京因遭檢察官提起公訴，決定撤銷基金會文馨獎獲獎資格。文化部於撤銷函也敘明權利救濟途徑，強調尊重基金會依法提出訴願權利。

對此，沈春池文教基金會今日再次發布新聞稿，表示已對此提出訴願。基金會訴願書內容指出，原處分違反「禁止法律溯及既往原則」，由於文化部撤銷資格是援引今年6月14日訂定之「文馨獎獎勵要點」第8點第2款，但沈慶京是在2024年12月遭檢方提起公訴，以此案作為撤銷獲獎理由，明顯違反「禁止法律溯及既往原則」。

基金會訴願書內容進一步說明，該獎勵要點第8點規定違反「明確性原則」，該條訂定「如有違反性別平等、勞工相關法令或其他相關法令規定，經檢察官提起公訴者或主管機關認定者」，可撤銷得獎資格，基金會認為「其他相關法令規定」文義不清，有違法律明確性原則。

基金會訴願書內容亦提及，文馨獎為文化部獎勵推動文化平權、擴大文化參與等理念而舉辦之，「搶救遷台歷史記憶庫」計畫先前經文化部公告獲獎，理由為「建立系統化的典藏資料庫，兼顧多元族群視角，保存戰後重要史料，為文化資產保存與研究建立長期典範。」。原處分卻以本會負責人之個人事由撤銷獲獎，有悖行政法中「不當聯結禁止」原則，為不合法，應予撤銷。

基金會指出，文化部在頒獎前三日突然撤銷獲獎資格，如此先認定後否定的行政行為，除欠缺一致性外，文化部應盡的事前資格審查作業顯出現瑕疵。基金會秉持依法行政與程序正義之立場，正式向行政院提出訴願，期盼行政院能釐清事實、回歸法治，給予一個合理、公正的判斷。

