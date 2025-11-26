特教生漸增 教部發函縣市調整班級人數
近年被鑑定出的特殊教育學生漸增，多數採「融合教育」方式進入普通班級，教師須花更多心力照顧。教育部發函，請各縣市依法妥適調整各校班級人數，每班可降1到3人。
全國教師工會總聯合會昨天發布新聞稿指出，台灣長期推動融合教育（讓特教生在普通班級學習，而非隔離到特教班、特教學校），以112學年度為例，高中階段有2.3萬人，其中2.1萬人安置在普通學校。
然而，全教總指出，照理普通班每收1名特教生，人數應該減少1到3人，但在實際操作下，特教生安置到普通高中是採「外加」，核定招生名額未預留彈性，導致班人數不減反加，甚至突破班級人數上限，讓教師負擔更大。
對此，教育部以文字回應中央社記者指出，依照「高級中等以下學校身心障礙學生就讀普通班調整班級人數或提供人力資源及協助辦法」第4條規定，學校可申請調整班級人數，每安置身心障礙學生1人，可減少班級人數1到3人。
教育部已發函（台教授國字第1135703582號函）請縣市政府教育局處，妥適調整班級人數，並提供教師相關人力資源協助。
教育部指出，高中同一類科或班級因招收特教生，導致總人數超過規定，可申請逐年減少每班招生人數，以併入外加人數後，不超過通案核定的人數為原則。
教育部要求縣市定期檢討成效，但也提醒在調減招生人數時，須一併考量學區內普通學生的就學權益。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言