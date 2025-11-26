特教生漸增 教部發函縣市調整班級人數

快訊

中央社／ 台北26日電

近年被鑑定出的特殊教育學生漸增，多數採「融合教育」方式進入普通班級，教師須花更多心力照顧。教育部發函，請各縣市依法妥適調整各校班級人數，每班可降1到3人。

全國教師工會總聯合會昨天發布新聞稿指出，台灣長期推動融合教育（讓特教生在普通班級學習，而非隔離到特教班、特教學校），以112學年度為例，高中階段有2.3萬人，其中2.1萬人安置在普通學校。

然而，全教總指出，照理普通班每收1名特教生，人數應該減少1到3人，但在實際操作下，特教生安置到普通高中是採「外加」，核定招生名額未預留彈性，導致班人數不減反加，甚至突破班級人數上限，讓教師負擔更大。

對此，教育部以文字回應中央社記者指出，依照「高級中等以下學校身心障礙學生就讀普通班調整班級人數或提供人力資源及協助辦法」第4條規定，學校可申請調整班級人數，每安置身心障礙學生1人，可減少班級人數1到3人。

教育部已發函（台教授國字第1135703582號函）請縣市政府教育局處，妥適調整班級人數，並提供教師相關人力資源協助。

教育部指出，高中同一類科或班級因招收特教生，導致總人數超過規定，可申請逐年減少每班招生人數，以併入外加人數後，不超過通案核定的人數為原則。

教育部要求縣市定期檢討成效，但也提醒在調減招生人數時，須一併考量學區內普通學生的就學權益。

教育部 全國教師工會總聯合會

相關新聞

學前特教鑑定安置報名起跑 入園後亦可提報期中鑑定

為使特殊教育需求幼兒及早獲得特教支持服務，進而提高其學習與發展的機會。各直轄市、縣市政府自11月起陸續受理「115學年度...

非營利亂象／監管失靈、教保崩潰 你的孩子真被照顧？

非營利幼兒園原被期待能兼顧公益與品質，卻在監管失靈下逐漸走樣。部分業者以非營利名義承接資源，卻在人力與專業訓練上層層縮減，使前線教保在低薪高壓下難以維持品質，受害的最終是孩子與教保人員。一名非營利園長說，非營利制度不是壞，是被壞的操作方式扭曲了。

教育部提校事會議修法草案 全中教：恐難根治校園濫訴

日前教育部公告「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等修正草案，盼解決校事會議濫訴問題，然而，全中教發布新聞稿...

融合教育安置特生的班級人數卻未減 全教總籲檢討矛盾制度

教育部長期致力發展融合教育，如今班級中有特教生已屬常態。有鑑於教師對特生的輔導需要花費較多心力，法規訂有針對安置特生班級...

教職員不幸事件3年增2倍 全教總籲廢校事會議惡法

學校教職員尋短、自傷等不幸案件通報數3年增幅超過兩倍，全教總今天開記者會，直指教學現場「三高」現象已讓教育現場瀕臨崩潰。...

世界蔬食日 民團倡議學校午餐自治條例明文納入「每周一日蔬食」

11月25日是世界蔬食日，民團上午在立法院舉行記者會，呼籲全台各縣市比照台中、台南，在「學校午餐自治條例」中明文納入「每...

