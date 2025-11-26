快訊

學前特教鑑定安置報名起跑 入園後亦可提報期中鑑定

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教署說明，身心障礙幼兒列為公立及非營利幼兒園應優先招收對象，各直轄市、縣市政府訂定的鑑定安置申請期程，均早於幼兒園招生登記。圖／本報資料照片
國教署說明，身心障礙幼兒列為公立及非營利幼兒園應優先招收對象，各直轄市、縣市政府訂定的鑑定安置申請期程，均早於幼兒園招生登記。圖／本報資料照片

為使特殊教育需求幼兒及早獲得特教支持服務，進而提高其學習與發展的機會。各直轄市、縣市政府自11月起陸續受理「115學年度學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置報名」，相關辦理日期及諮詢電話可至全國教保資訊網查詢。

國教署說明，身心障礙幼兒列為公立及非營利幼兒園應優先招收對象，各直轄市、縣市政府訂定的鑑定安置申請期程，均早於幼兒園招生登記，倘未及時提報優先入園鑑定，入園後亦可提報學期中鑑定。

國教署也請家長留意，各直轄市、縣（市）政府訂定的學前鑑定安置申請期程及申辦文件，不以兒童發展聯合評估綜合報告書或醫療相關證明為必備資料。經通過鑑定之幼兒，將由直轄市、縣（市）政府協助安置於適當的教保服務機構就讀，並提供特殊教育支持服務。

國教署表示，幼兒園應以團隊合作方式對特殊教育幼兒訂定個別化教育計畫，並應邀請幼兒之法定代理人或實際照顧者參與討論，其內容包括幼兒所需特殊教育相關服務、學年與學期教育目標、所需之行為功能介入方案及行政支援、轉銜輔導及服務內容等；法定代理人或實際照顧者則可透過參與個別化教育計畫討論，協助幼兒園提供適切特殊教育支持服務。

另為提供家長更多學前特殊教育鑑定安置及早期療育相關資訊，國教署製作宣導摺頁，說明學前特殊教育鑑定安置優先入園、鑑定安置流程、安置班型、教學服務模式及特教支持服務，包含巡迴輔導服務、相關專業團隊服務、特教助理人員及教育輔具資源等，相關資訊可至「全國教保資訊網」（https://www.ece.moe.edu.tw）的最新消息項下查詢。

幼兒園 國教署 團隊

非營利亂象／監管失靈、教保崩潰 你的孩子真被照顧？

非營利幼兒園原被期待能兼顧公益與品質，卻在監管失靈下逐漸走樣。部分業者以非營利名義承接資源，卻在人力與專業訓練上層層縮減，使前線教保在低薪高壓下難以維持品質，受害的最終是孩子與教保人員。一名非營利園長說，非營利制度不是壞，是被壞的操作方式扭曲了。

教育部提校事會議修法草案 全中教：恐難根治校園濫訴

日前教育部公告「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等修正草案，盼解決校事會議濫訴問題，然而，全中教發布新聞稿...

融合教育安置特生的班級人數卻未減 全教總籲檢討矛盾制度

教育部長期致力發展融合教育，如今班級中有特教生已屬常態。有鑑於教師對特生的輔導需要花費較多心力，法規訂有針對安置特生班級...

教職員不幸事件3年增2倍 全教總籲廢校事會議惡法

學校教職員尋短、自傷等不幸案件通報數3年增幅超過兩倍，全教總今天開記者會，直指教學現場「三高」現象已讓教育現場瀕臨崩潰。...

世界蔬食日 民團倡議學校午餐自治條例明文納入「每周一日蔬食」

11月25日是世界蔬食日，民團上午在立法院舉行記者會，呼籲全台各縣市比照台中、台南，在「學校午餐自治條例」中明文納入「每...

udn討論區

0 則留言
