聽新聞
0:00 / 0:00

國家歌劇院攜手台積電 媽祖訊號秀新一代跨域創意

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台積電文教基金會與台中國家歌劇院合作，共同支持「TSMC╳NTT+ 青年創作工作室」計畫，提供科藝創作者實踐理想的舞台。圖／台中國家歌劇院提供
台積電文教基金會與台中國家歌劇院合作，共同支持「TSMC╳NTT+ 青年創作工作室」計畫，提供科藝創作者實踐理想的舞台。圖／台中國家歌劇院提供

台中國家歌劇院自二○一九年起推動「LAB X青年創作工作室」，今年再度與台積電文教基金會合作，以「演算藝術」及「音像藝術」為主題，四組學員經半年創作陪伴與專業交流，展現新一代的跨域創意能量，本周五（廿二日）舉辦階段性成果分享會。

國家歌劇院指出，本屆邀請國際級專家擔任導師，「演算藝術」組由來自柏林與維也納的勞孔團隊（Laokoon）指導；「音像藝術」組則由超維度創意總監蔡宏賢擔任導師。

「演算藝術」組楊凱婷「媽祖訊號」蒐集進香數據，轉化為藝術語言，結合裝置與展演，傳遞信仰力量；王峻彥「映界」利用行為數據即時轉譯，建構沉浸式體驗。「音像藝術」組作品包括何芯源、何書賢的「月偏蝕」，透過光影聲響重塑空間感知；李昀儒、雅妮「暗場迴圈」探討被鏡頭凝視下的派對狂歡狀態。

國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，LAB X的精神在於鼓勵創作者勇敢做夢，期盼未來有更多新點子加入，讓歌劇院成為孕育跨域人才的場域。

台積電文教基金會長期以「青年培育、教育合作、藝文推廣」為核心策略，持續推動社會共好。自去年起支持「TSMC╳NTT+ 青年創作工作室」，與歌劇院合作鼓勵青年藝術創作者勇於實驗與創新，發掘創意潛能。基金會執行長許峻郎說，藉此計畫提供實踐理想的舞台，與藝術創作者一同探索多元藝術發展的未來。

台積電 國家歌劇院 藝術

延伸閱讀

一場空？台積前資深副總羅唯仁涉竊密挨告 陸行之揪關鍵：英特爾會切割

【重磅快評】晶片戰開打 台積電告羅唯仁竊取機密能否亡羊補牢？

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電：新竹、高雄籌備2奈米廠 續在台投資先進製程

相關新聞

融合教育安置特生的班級人數卻未減 全教總籲檢討矛盾制度

教育部長期致力發展融合教育，如今班級中有特教生已屬常態。有鑑於教師對特生的輔導需要花費較多心力，法規訂有針對安置特生班級...

國家歌劇院攜手台積電 媽祖訊號秀新一代跨域創意

台中國家歌劇院自二○一九年起推動「LAB X青年創作工作室」，今年再度與台積電文教基金會合作，以「演算藝術」及「音像藝術...

教育部提校事會議修法草案 全中教：恐難根治校園濫訴

日前教育部公告「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等修正草案，盼解決校事會議濫訴問題，然而，全中教發布新聞稿...

教職員不幸事件3年增2倍 全教總籲廢校事會議惡法

學校教職員尋短、自傷等不幸案件通報數3年增幅超過兩倍，全教總今天開記者會，直指教學現場「三高」現象已讓教育現場瀕臨崩潰。...

世界蔬食日 民團倡議學校午餐自治條例明文納入「每周一日蔬食」

11月25日是世界蔬食日，民團上午在立法院舉行記者會，呼籲全台各縣市比照台中、台南，在「學校午餐自治條例」中明文納入「每...

看到真相是為了和解 中正紀念堂常設展「自由花蕊」推英文版吸國際客

「看到真相不是為了要批判誰，因為受害者、害人者都在一個『大濛』的狀態下，永遠看不清楚。」中正紀念堂常設展「自由花蕊」昨開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。