國家歌劇院攜手台積電 媽祖訊號秀新一代跨域創意

台中國家歌劇院自二○一九年起推動「LAB X青年創作工作室」，今年再度與台積電文教基金會合作，以「演算藝術」及「音像藝術」為主題，四組學員經半年創作陪伴與專業交流，展現新一代的跨域創意能量，本周五（廿二日）舉辦階段性成果分享會。

國家歌劇院指出，本屆邀請國際級專家擔任導師，「演算藝術」組由來自柏林與維也納的勞孔團隊（Laokoon）指導；「音像藝術」組則由超維度創意總監蔡宏賢擔任導師。

「演算藝術」組楊凱婷「媽祖訊號」蒐集進香數據，轉化為藝術語言，結合裝置與展演，傳遞信仰力量；王峻彥「映界」利用行為數據即時轉譯，建構沉浸式體驗。「音像藝術」組作品包括何芯源、何書賢的「月偏蝕」，透過光影聲響重塑空間感知；李昀儒、雅妮「暗場迴圈」探討被鏡頭凝視下的派對狂歡狀態。

國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，LAB X的精神在於鼓勵創作者勇敢做夢，期盼未來有更多新點子加入，讓歌劇院成為孕育跨域人才的場域。

台積電文教基金會長期以「青年培育、教育合作、藝文推廣」為核心策略，持續推動社會共好。自去年起支持「TSMC╳NTT+ 青年創作工作室」，與歌劇院合作鼓勵青年藝術創作者勇於實驗與創新，發掘創意潛能。基金會執行長許峻郎說，藉此計畫提供實踐理想的舞台，與藝術創作者一同探索多元藝術發展的未來。

