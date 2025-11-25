教育部提校事會議修法草案 全中教：恐難根治校園濫訴

日前教育部公告「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等修正草案，盼解決校事會議濫訴問題，然而，全中教發布新聞稿指出，由於修法深度及廣度不足，恐不足以解決校事會議所帶來的校園濫訴問題，進而改善教育環境惡劣的氛圍。全中教呼籲教育部應積極傾聽教師意見，建立獨立與有效的把關與補償制度，重新設計不適任教師處理機制。

針對教育部公告修法，全中教認為有幾個問題仍未解決，以流程把關機制來說，雖然草案提出學校人員在接獲檢舉時，應先行蒐集與檢舉有關的證據與資料，但無明確規定蒐證標準、時間與方法，使各校在實務操作上差異極大。且草案仍難以將投訴輕案分流，目前教育部規畫由校長邀請教師代表、家長代表與專業人員等3人，開會決定是否受理。從5人變成3人，但仍由校長主導成員邀請，由於人選來源與決策過程受校長影響，全中教認為，難以有效過濾濫訴或不合理檢舉，也容易讓壓力回歸校長。

對於修法加入的「輔佐人」制度，全中教表示，草案沒有明確規範輔佐人的資格、角色與責任，若無相關規定，可能導致輔佐人無實質功能。

此外，全中教認為，草案對於濫訴及零成本投訴仍缺乏有效的制止。實務上有極少部分家長可說是樂在興訟，面對這樣的家長，若制度沒有制止的能力，教師就只能採取防禦性教學，最終是班上其他的學生受害。

全中教亦指出，應建立教師補償機制，如果教師最終被證明無不當行為，過去因檢舉被暫停聘任或調查所受的損失包括薪資、名譽、心理傷害都應該補償。且目前法規中允許檢舉案件在調查期間對老師「暫時停聘」，但若最終調查結論為無重大不當，教師卻無法獲得補償。

全中教強調，教育部雖然在修法方向提出新機制，但若只是程序微調，卻無法建立獨立與有效的把關與補償制度，新制度仍可能淪為象徵性改革。教育部應積極傾聽教師意見，結合外部監督、補償制度與明確受理標準，重新設計不適任教師的處理制度，真正還給教師與學生一個公平、信任的教育環境。

