均一教育平台推「1小時玩AI」 企業相挺助學生入門
均一教育平台推動「一小時玩AI」活動，和企業、非政府組織合作提供教材，鼓勵學生在60分鐘內的課程中入門AI（人工智慧），沒有相關專業背景也沒關係。
Hour of AI（一小時玩AI）是由美國非營利組織Code.org發起，逐步推展到全球教育社群，在每年指定時段，透過免費開放的教材與工具，讓學生、教師與社區成員在60分鐘內學習最基礎的AI素養，並鼓勵再延伸學習。
均一教育平台今天在台北舉辦記者會，董事長呂冠緯表示，Hour of AI的核心不在技術本身，而是提供全民都能參與的框架，從「問、用、管、造」到理解AI如何被設計。
均一的兩大AI教學模組，獲選Hour of AI官方合作學習資源推薦，包括「我的半導體冒險」及「數據世界：AI原來如此」。學生在模組中，可與AI協作，探索從沙子到晶片的誕生秘密，或是化身AI偵探，分辨資訊真偽與倫理，培養數位公民力。
均一平台號召學校以一個班級、一個年級或整校為單位，報名一場Hour of AI活動，帶領學生初探AI，並獲得國際認證；企業也可舉辦活動，特別是讓非技術部門同仁，思考工作流程如何與AI結合。
呂冠緯表示，台灣的AI教育有一個非常清楚、又接地氣的框架，即從問AI、用AI到管AI，甚至造AI，今天的活動獲得微軟、Meta、台積電等多家企業支持，凸顯台灣在全球科技供應鏈的關鍵位置。
台積電資深副總經理何麗梅（均一董事）表示，2016年台灣曾參與Hour of Code（一小時玩程式）活動，參與人數全球第9、亞洲第一，今年的Hour of AI目標25萬人參與，希望能擠進全球前5名。
何麗梅強調，這不僅是一個活動KPI（關鍵績效指標），更是向全世界發出訊號，台灣不只是會寫程式、製作晶片，更是一個全民一起培養AI力量的國家。
數位發展部次長侯宜秀表示，台灣在AI發展的最大優勢，是能由NGO（非政府組織）牽頭，把政府、國際企業、本地產業、教育界凝聚在一起，形成跨域協作的力量。她並點出，AI不應由技術人獨自主導，而須各領域專家與一般使用者共同參與，才能真正讓AI應用深入各種生活與學習場域。
