歐盟4國技職團訪台 研議AI創新教育合作
歐盟Erasmus+經費補助的技職教育團近日到訪台灣，在9天的行程中，來自比利時、義大利、西班牙、愛爾蘭4國的成員，深入了解台灣技職教育，並研議AI、創新教育的合作。
教育部今天發布新聞稿指出，這次歐盟訪團，由比利時天主教教育機構邀集，成員包含4國的技職教育培訓機構代表、職業教育學校教師共9人。
訪團來台參訪台北市政府教育局、小學及高中職等5所學校。同時參觀故宮博物院、國立台灣科學教育館、台北市立天文科學博物館、政治大學達賢圖書館等。
教育部也趁此機會，和歐盟訪團研議台歐教育合作的方向，未來將以「黃金圈模型（WHY–HOW–WHAT）」為基礎，聚焦人工智慧（AI）、STEM（科學、技術、工程、數學）與創新教育、永續發展、高齡照護、文化創意等主題，強化長期夥伴關係。
教育部表示，未來合作方式將涵蓋線上協作課程、短期交流、雙教室專案、教師專業社群等，並結合歐盟新伊拉斯莫斯計畫（Erasmus+）及台灣國際教育合作資源，推動雙邊在技職與創新教育領域的連結。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言