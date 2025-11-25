快訊

好市多「黑色購物週」Day 3優惠預告 鑽石手鍊現折3.4萬

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

泰達幣糾紛爆惡行！4男被逼性交、互吃排泄物 主嫌遭延押2月

歐盟4國技職團訪台 研議AI創新教育合作

中央社／ 台北25日電

歐盟Erasmus+經費補助的技職教育團近日到訪台灣，在9天的行程中，來自比利時、義大利、西班牙、愛爾蘭4國的成員，深入了解台灣技職教育，並研議AI、創新教育的合作。

教育部今天發布新聞稿指出，這次歐盟訪團，由比利時天主教教育機構邀集，成員包含4國的技職教育培訓機構代表、職業教育學校教師共9人。

訪團來台參訪台北市政府教育局、小學及高中職等5所學校。同時參觀故宮博物院、國立台灣科學教育館、台北市立天文科學博物館、政治大學達賢圖書館等。

教育部也趁此機會，和歐盟訪團研議台歐教育合作的方向，未來將以「黃金圈模型（WHY–HOW–WHAT）」為基礎，聚焦人工智慧（AI）、STEM（科學、技術、工程、數學）與創新教育、永續發展、高齡照護、文化創意等主題，強化長期夥伴關係。

教育部表示，未來合作方式將涵蓋線上協作課程、短期交流、雙教室專案、教師專業社群等，並結合歐盟新伊拉斯莫斯計畫（Erasmus+）及台灣國際教育合作資源，推動雙邊在技職與創新教育領域的連結。

歐盟 科學 教育部
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

AI時代手作無可取代！中壢家商女學生苦練 勇奪全國服裝設計冠軍

美、歐都提和平協議 烏克蘭很難不妥協

查中國貨非法流入市場 義大利警方突擊亞馬遜2據點

歐盟引資有條件開放陸企 業界喊話「讓整條歐洲價值鏈有效運作」

相關新聞

融合教育安置特生的班級人數卻未減 全教總籲檢討矛盾制度

教育部長期致力發展融合教育，如今班級中有特教生已屬常態。有鑑於教師對特生的輔導需要花費較多心力，法規訂有針對安置特生班級...

教育部提校事會議修法草案 全中教：恐難根治校園濫訴

日前教育部公告「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等修正草案，盼解決校事會議濫訴問題，然而，全中教發布新聞稿...

教職員不幸事件3年增2倍 全教總籲廢校事會議惡法

學校教職員尋短、自傷等不幸案件通報數3年增幅超過兩倍，全教總今天開記者會，直指教學現場「三高」現象已讓教育現場瀕臨崩潰。...

世界蔬食日 民團倡議學校午餐自治條例明文納入「每周一日蔬食」

11月25日是世界蔬食日，民團上午在立法院舉行記者會，呼籲全台各縣市比照台中、台南，在「學校午餐自治條例」中明文納入「每...

看到真相是為了和解 中正紀念堂常設展「自由花蕊」推英文版吸國際客

「看到真相不是為了要批判誰，因為受害者、害人者都在一個『大濛』的狀態下，永遠看不清楚。」中正紀念堂常設展「自由花蕊」昨開...

校事會議廢匿名投訴 專家提醒防秋後算帳

教育部日前預告「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修正草案，刪除匿名檢舉例外規定，避免濫訴爭議。但專家提醒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。