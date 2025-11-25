教職員不幸事件3年增2倍 全教總籲廢校事會議惡法

學校教職員尋短、自傷等不幸案件通報數3年增幅超過兩倍，全教總今天開記者會，直指教學現場「三高」現象已讓教育現場瀕臨崩潰。而針對校園濫訴問題，教育部近日公告修法草案，但教團並不埋單，全教總理事長侯俊良呼籲即刻廢除校事會議制度，若教育部再無行動不排除上街抗議。

侯俊良說，近期發生兩起教師不幸離世，教育部大家長鄭英耀卻無任何關切，地方官員更是以言詞推卸。教育部近3年各級學校校園安全及災害事件分析報告顯示，教職員自傷等案件通報數從民國110年65件、111年70件到112年148件，增幅超過2倍；教職員因此死亡人數更是直線上升，由民國110年8人、111年10人到112年19人。

全教總認為，數字反映的是台灣教育現場已經瀕臨崩潰。現在教學現場有「三高」現象：高行政負載、高情緒勞動與高投訴風險，教師普遍面對的是無止境的行政壓力、日益惡化的投訴文化，以及孤立無援的不友善職場環境。

其中，為了改善教育現場投訴氾濫的問題，教育部著手修法，於日前預告「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等修正草案，但還是遭批換湯不換藥。全教總法務中心執行長林金財舉例，過去校事會議爭議聚焦在濫訴、小案大辦，草案將案件分流、決定案件受理的方式，新增由校長找家長、教師代表及校外專家學者開會決定，但這仍是回到校事會議決定程序，根本無異於召開校事會議。

全教總副秘書長楊逸飛說，現行校事會議相關法律更是讓校園行政減量淪為口號，所有投訴案件的報告、會議通知都是行政工作。他直言，躲在辦公室擬法的人，就是沒被校事會議調查過，教團並非訴求不處理不適任教師，而是認為不能因為不適任教師，就把所有人都拖下水。

侯俊良表示，應即刻廢除校事會議制度，停止對教師的行政霸凌與濫訴，呼籲教育部展現行動，不要口口聲聲是教師的後盾、卻沒有和教師站在一起。若教育部再無行動，全教總下次不排除上街，恐有更激烈行動。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

