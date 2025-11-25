快訊

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

台大學霸林睿庠涉暗網販毒美國落網 北檢扣1.2億資產通緝40年

聽新聞
0:00 / 0:00

教職員不幸事件3年增2倍 全教總籲廢校事會議惡法

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總今天開記者會揭露教育現場壓力爆炸真實情況，並提出三大訴求。記者李芯／攝影
全教總今天開記者會揭露教育現場壓力爆炸真實情況，並提出三大訴求。記者李芯／攝影

學校教職員尋短、自傷等不幸案件通報數3年增幅超過兩倍，全教總今天開記者會，直指教學現場「三高」現象已讓教育現場瀕臨崩潰。而針對校園濫訴問題，教育部近日公告修法草案，但教團並不埋單，全教總理事長侯俊良呼籲即刻廢除校事會議制度，若教育部再無行動不排除上街抗議。

侯俊良說，近期發生兩起教師不幸離世，教育部大家長鄭英耀卻無任何關切，地方官員更是以言詞推卸。教育部近3年各級學校校園安全及災害事件分析報告顯示，教職員自傷等案件通報數從民國110年65件、111年70件到112年148件，增幅超過2倍；教職員因此死亡人數更是直線上升，由民國110年8人、111年10人到112年19人。

全教總認為，數字反映的是台灣教育現場已經瀕臨崩潰。現在教學現場有「三高」現象：高行政負載、高情緒勞動與高投訴風險，教師普遍面對的是無止境的行政壓力、日益惡化的投訴文化，以及孤立無援的不友善職場環境。

其中，為了改善教育現場投訴氾濫的問題，教育部著手修法，於日前預告「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等修正草案，但還是遭批換湯不換藥。全教總法務中心執行長林金財舉例，過去校事會議爭議聚焦在濫訴、小案大辦，草案將案件分流、決定案件受理的方式，新增由校長找家長、教師代表及校外專家學者開會決定，但這仍是回到校事會議決定程序，根本無異於召開校事會議。

全教總副秘書長楊逸飛說，現行校事會議相關法律更是讓校園行政減量淪為口號，所有投訴案件的報告、會議通知都是行政工作。他直言，躲在辦公室擬法的人，就是沒被校事會議調查過，教團並非訴求不處理不適任教師，而是認為不能因為不適任教師，就把所有人都拖下水。

侯俊良表示，應即刻廢除校事會議制度，停止對教師的行政霸凌與濫訴，呼籲教育部展現行動，不要口口聲聲是教師的後盾、卻沒有和教師站在一起。若教育部再無行動，全教總下次不排除上街，恐有更激烈行動。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

校事會議修法擬不受理匿名案件 專家提醒：應防止秋後算帳

校事會議修法草案出爐 教團批「毀師滅校」：恐讓小案大辦變本加厲

公教退撫修法 全教總籲停降所得替代率、返還年資補償金

回響／師資荒並非台灣獨有 全教總提4大解方、籲立即提升待遇

相關新聞

教職員不幸事件3年增2倍 全教總籲廢校事會議惡法

學校教職員尋短、自傷等不幸案件通報數3年增幅超過兩倍，全教總今天開記者會，直指教學現場「三高」現象已讓教育現場瀕臨崩潰。...

世界蔬食日 民團倡議學校午餐自治條例明文納入「每周一日蔬食」

11月25日是世界蔬食日，民團上午在立法院舉行記者會，呼籲全台各縣市比照台中、台南，在「學校午餐自治條例」中明文納入「每...

看到真相是為了和解 中正紀念堂常設展「自由花蕊」推英文版吸國際客

「看到真相不是為了要批判誰，因為受害者、害人者都在一個『大濛』的狀態下，永遠看不清楚。」中正紀念堂常設展「自由花蕊」昨開...

校事會議廢匿名投訴 專家提醒防秋後算帳

教育部日前預告「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修正草案，刪除匿名檢舉例外規定，避免濫訴爭議。但專家提醒，...

校事會議修法 公聽會籲給教師程序保障

現行處理不適任教師的「校事會議」濫訴不斷，教育現場怨聲連連，教育部近期啟動修法，立法院教育及文化委員會昨召開公聽會，專家...

「別讓校長裡外不是人」！案件分流 教團：主管機關應扛責

校事會議常遭詬病大案小案都處理，讓教學現場人心惶惶。校長團體盼能由地方教育局處決定投訴案件的受理，避免校長在校事會議中面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。