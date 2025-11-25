世界蔬食日 民團倡議學校午餐自治條例明文納入「每周一日蔬食」

11月25日是世界蔬食日，民團上午在立法院舉行記者會，呼籲全台各縣市比照台中、台南，在「學校午餐自治條例」中明文納入「每周一日蔬食」並新增「逐步導入低碳植物性蛋白」，以強化校園飲食教育，並作為落實「氣候變遷因應法」2050淨零目標，同時兼顧減碳、健康與食安三重效益。

民眾黨立委陳昭姿表示，全球減碳壓力日益緊迫，校園是最具示範性的教育場域，各縣市應正視氣候危機，將經驗證有效的低碳飲食政策納入法制，讓減碳從下一代的餐桌開始扎根，帶動更深遠的社會改變。監督施政聯盟召集人、前立委陳椒華指出，推動低碳植物性飲食「於法有據」，完全符合中央重大法案精神，包括「氣候變遷因應法」的 2050 淨零目標、「食農教育法」的飲食與環境連結、「營養及健康飲食促進法」的營養支持環境，將植物性蛋白寫入自治條例，就是中央政策在地方層面的具體實踐。 台灣永續飲食轉型智庫協會上午在立法院舉行記者會，呼籲全台各縣市比照台中、台南，在「學校午餐自治條例」中明文納入「每周一日蔬食」並新增「逐步導入低碳植物性蛋白」。台灣永續飲食轉型智庫協會理事長張祐銓（左起）、監督施政聯盟召集人陳椒華、立委陳昭姿以及周一無肉日平台祕書長張家珮出席。記者林伯東／攝影

