文化部加碼500萬元獎勵金 鼓勵Taiwan Top團隊

中央社／ 記者趙靜瑜台北25日電

鼓舞營運量能及藝術創發成熟的Taiwan Top演藝團隊，文化部將從今年度起在「Taiwan Top演藝團隊年度獎勵計畫」裡遴選當年度表現10到15團優秀者頒予加碼獎勵金，總額500萬元。

文化部長李遠表示，經過多次研商，將再推出「Taiwan Top演藝團隊年度獎勵計畫」，預計從今年度94個「Taiwan Top團隊」中，評選10至15個團隊，加碼總計新台幣500萬元獎勵金，希望透過鼓勵與支持，激發表演藝術團隊有機會未來成為「台灣品牌團隊」。

李遠去年起針對表演藝術提出重新盤點及加強補助營運資源規劃，除了整合資源並爭取預算，從今年起增加「台灣品牌團隊」、「Taiwan Top演藝團隊」、「地方傑出團隊」等表演藝術金三角計畫補助額度。

根據文化部今天發布的新聞資料，獎勵計畫在既有「演藝團隊年度獎助專案」審鑑合一制度下，邀集評鑑委員透過團隊演出評鑑、到團訪視、年度營運觀察，以及團隊在國際鏈結、票房表現、觀眾拓展等面向的綜合考量，選出Taiwan Top最佳團隊名單並頒發加碼獎勵金。

文化部表示，相關評選機制將由國藝會通知今年度獲補助的94個團隊，獲獎勵名單預計2026年1月初公布。

