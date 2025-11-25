看到真相是為了和解 中正紀念堂常設展「自由花蕊」推英文版吸國際客

「看到真相不是為了要批判誰，因為受害者、害人者都在一個『大濛』的狀態下，永遠看不清楚。」中正紀念堂常設展「自由花蕊」昨開幕，文化部長李遠致詞時以甫奪得金馬獎最佳影片的「大濛」為隱喻。他表示，看到真相的目的就是和解，希望透過展覽讓大家看到真相、面對真相，「真相也許有點殘酷，可它是通往族群和解的唯一道路。」

中正紀念堂3年前舉辦「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」展覽，不僅改變堂內空間長期以總統蔣中正為主的展示方式，也是首次以常設展介紹台灣民主化歷程，共吸引35萬人次參觀。今年重新調整更新，增加科技互動裝置，運用戒嚴時期許多檔案資料作為展示元素，同時改為中英文雙語版，推出「自由花蕊」常設展，希望吸引國際遊客，也成為學生的公民課教室。

昨天開幕典禮上，鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭與董事長鄭竹梅、柏楊夫人張香華、艾琳達Linda Gail Arrigo、政治受難者陳欽生、陳中統、高金郎、蔡金鏗、張則周、許晴富、伍國首、國立政治大學台灣史研究所教授薛化元、中華民國台灣地區戒嚴時期政治事件處理協會理事長蔡裕榮、五十年代白色恐怖案件平反促進會理事長吳建東等出席。

「每個人對於中正紀念堂的情感、經驗不同，不是只有一個想法。」文化部長李遠表示，1980年成立的中正紀念堂是為了膜拜一個人而存在，但是經過45年，台灣歷經驚天動地的變化，每個人對於中正紀念堂也擁有不一樣的記憶。例如他從1988年搬到中正紀念堂旁至今，除了看見環境中從沒有鴿子到9隻、一群鴿子，中正紀念堂的廣場成為許多民主運動的地點、成為所有人可以聚集的地方。

展覽複製還原「自由時代」週刊辦公室的鄭南榕自焚現場。鄭南榕基金會董事長鄭竹梅指出，未來要怎麼往前進，需要誠實的歷史與健康的社會；闡述過去曾發生什麼樣的迫害，並不是為了留下仇恨。台灣歷史的現況是斷裂的，而展覽的用意是要把斷裂連結起來。

中正紀念堂管理處處長張惠君指出，以台灣民主歷程為核心的「自由花蕊」常設展，並非出自單一策展人，而是凝聚眾多專業者的知識、經驗與創意共同打造。展覽並非百科全書式的完整呈現，而是認識台灣民主的「第一課」。

中華民國觀光導遊協會理事長馬耀祖指出，郵輪客來台，一定會來到中正紀念堂。過去他帶郵輪客來到堂內，往往只是拍一下蔣介石的豪華轎車就走了，但自從有了常設展，國際遊客多了一個「看故事」的地方。此次增加英語版、還多了國際爭取自由的故事和台灣對照，他非常認同。他指出，許多郵輪客是猶太裔，家族有流亡的歷史，對於民主故事特別感興趣。而他導覽時不會用批判的角度，而是講述民主的歷程

「自由花蕊」包括5大單元，第1單元「世界浪潮」，回顧二次世界大戰後，全球爭取民主化與人權的重要事件，並對照台灣民主大事記；第2單元「噤聲年代」，具象化台灣在戒嚴時期統治者採取各種社會控制手段，包括禁歌、禁母語、宵禁管制、山地及海防管制、審訊室場景模擬等。第3單元「台灣言論自由之路」；第4單元「創傷」透過白色恐怖政治受難者的生命劇場及家書、遺書，理解國家機器迫害人權，對於個人、家庭、社會所造成的創傷；第5單元「綻放光華」，邀請民眾閱覽當代民主人權議題的書籍、漫畫、繪本、影視音作品。 中正紀念堂常設展「自由花蕊」，運用戒嚴時期許多檔案資料作為展示元素。記者陳宛茜／攝影 中正紀念堂常設展「自由花蕊」希望做台灣的公民教室。記者陳宛茜／攝影 中正紀念堂常設展「自由花蕊」希望做台灣的公民教室。記者陳宛茜／攝影 中正紀念堂常設展「自由花蕊」開幕，多位政治受難者家屬出席。記者陳宛茜／攝影

