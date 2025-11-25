聽新聞
0:00 / 0:00

拜訪太平洋抹香鯨π計畫 抹香鯨目擊率3年增至30％

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」主持人、海洋文學作家廖鴻基指出，這三年的航次不是為了蒐集數字，而是為了重建島嶼與太平洋的關係。記者董俞佳／攝影
「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」主持人、海洋文學作家廖鴻基指出，這三年的航次不是為了蒐集數字，而是為了重建島嶼與太平洋的關係。記者董俞佳／攝影

花蓮縣福爾摩沙協會昨公布「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」三年成果。團隊三年來共目擊二○七次鯨豚，涵蓋十六種鯨豚物種，其中抹香鯨目擊率從首年的百分之十一持續攀升至百分之卅，顯示花蓮東部海域是該物種重要的覓食與活動區域。

計畫主持人、海洋文學作家廖鴻基指出，這三年的航次不是為了蒐集數字，而是為了重建島嶼與太平洋的關係。海洋聲學訊號處理專家溫在昇博士說，福爾摩沙協會共錄製三五九筆水下原始錄音，篩選後產生二六九筆可用音檔，當中一二六筆是抹香鯨聲音紀錄。這批資料整合成「台灣東部海域鯨豚聲紋資料庫」，成為台灣唯一以東部黑潮海域為核心的公開民間聲學資料庫。

溫在昇表示，部分資料已發布於國際科學資料平台Figshare，供全球研究者使用，並於PHENMA二○二五國際會議上分享，首次將台灣東部海域鯨豚聲學推向國際研究舞台。

蒐集聲音的起源雖然源於好奇，但研究卻不能馬虎，此計畫不仰賴昂貴儀器，而是以賞鯨船拖曳錄音設備，結合地方船隊與公民科學家共同監測，是台灣少見且具代表性的民間海洋調查模式，若能擴大這樣的公民科學模式，結合賞鯨產業的發展，更可為台灣在太平洋空間的鯨豚聲音探詢打下良好的基礎，並透過發表與國際連結，創造更多守護鯨豚的能量。

昨天記者會上也邀請兩位團隊志工趙昊雲、沙珮琦分享三年來的心路歷程。趙昊雲提到第一次聽到抹香鯨聲音時的驚喜，兩人也都說到，這不是一趟看海的旅程，而是一種對海洋負責的方式。

抹香鯨 花蓮 鯨豚 賞鯨 志工
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

花蓮專勤隊駕駛涉酒駕 移民署：抽血未檢出已申訴

1500輛共享自行車即將進軍花蓮 採固定樁站點避停放亂象

花蓮景點推薦｜日式老屋、花園、防空洞、神社交織海洋故事

雲林「清溝大作戰」疏濬長度1200公里 導入智慧監控防災

相關新聞

學習旅行助師生墊高視野 澎湖吉貝國中訪聯合報…校長：小校移動力更強

澎湖縣立吉貝國中全校師生22人今天未亮就出門乘船趕到馬公，再搭機來台北，海陸空交通並進，展開3天2夜學習旅行。此行重點是...

教育部預告校事會議修法 增列輔佐人、先蒐證再確定是否受理

中、小學校園因濫訴問題不堪其擾，教育部預告修法，訂定接獲檢舉後，應由學校人員先行搜集與事件有關的證據、資料，且增加學校可...

校事會議廢匿名投訴 專家提醒防秋後算帳

教育部日前預告「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修正草案，刪除匿名檢舉例外規定，避免濫訴爭議。但專家提醒，...

拜訪太平洋抹香鯨π計畫 抹香鯨目擊率3年增至30％

花蓮縣福爾摩沙協會昨公布「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」三年成果。團隊三年來共目擊二○七次鯨豚，涵蓋十六種鯨豚物種，其中抹香鯨...

校事會議修法 公聽會籲給教師程序保障

現行處理不適任教師的「校事會議」濫訴不斷，教育現場怨聲連連，教育部近期啟動修法，立法院教育及文化委員會昨召開公聽會，專家...

「別讓校長裡外不是人」！案件分流 教團：主管機關應扛責

校事會議常遭詬病大案小案都處理，讓教學現場人心惶惶。校長團體盼能由地方教育局處決定投訴案件的受理，避免校長在校事會議中面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。