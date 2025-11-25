聽新聞
校事會議廢匿名投訴 專家提醒防秋後算帳

聯合報／ 記者李芯／台北報導

教育部日前預告「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修正草案，刪除匿名檢舉例外規定，避免濫訴爭議。但專家提醒，很多人匿名投訴是擔心被秋後算帳，應建立嚴謹配套讓檢舉人得到充分保障。全國教師會則強調應落實匿名不受理，精準處理投訴案件才是解決濫訴問題的關鍵。

桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福表示，匿名檢舉確實可能存在濫訴問題，但有些人匿名是怕孩子被點名、秋後算帳，希望教育部也能訂定具名的保障條款，防止人名被洩漏。

立委柯志恩提醒，很多家長投訴時匿名是擔心會暴露身分，修法應有配套讓具名檢舉者得到充分保障，必須有嚴謹做法讓檢舉人安全地講出事實。

學生團體EdYouth常務監事陳胤嘉則說，在校園內部分涉及不對等的權勢關係下，若全面排除匿名檢舉，恐使受害學生擔心遭報復而不敢申訴。因此，本次修法應充分考量師生關係的特殊性，若是涉及校園霸凌性別平等體罰等敏感案件且附有證據者，仍應保留匿名檢舉管道，以保障學生安全與檢舉權益。

不過，全國中小學校長協會理事長陳清義認為，為了程序的公平公正，檢舉者資訊應透明、不該匿名。

全教會理事、高雄市教師會副理事長李雅文指出，據教育部去年四月到今年五月的調查資料，一三七二件投訴案件受理一一二四件，其中僅百分之三點三是校事會議真正要解決的停解聘案。她強調現行制度「高誤殺率、高耗損率」，落實匿名不受理機制、精準處理才能有效處理濫訴。

柯志恩 教育部 教師 霸凌 性別平等 體罰
