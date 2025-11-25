聽新聞
「別讓校長裡外不是人」！案件分流 教團：主管機關應扛責

聯合報／ 記者李芯／台北報導

校事會議常遭詬病大案小案都處理，讓教學現場人心惶惶。校長團體盼能由地方教育局處決定投訴案件的受理，避免校長在校事會議中面對老師、家長、主管機關的「三方為難」；國教行動聯盟常務理事張文昌也說，別讓校長裡外不是人，主管機關應扛起責任把關大小案件分流，才能根本解決問題。

全國中小學校長協會理事長陳清義指出，校事會議的啟動機制應專業、謹慎，希望能由地方教育局處設置委員會，負責判斷校事會議是否啟動。他也嘆道，校長在校事會議面臨「三方為難」，校長是執行法規的人，只要校事會議受理案件，老師就罵校長是在「整肅」；若不受理案件，家長又罵校長在包庇老師；到調查結束階段，如果教育主管機關不滿意結果，還能一再退回，指責校長辦事不力。

律師翁國彥長期觀察校園濫訴問題，也發現中央到地方教育主管機關長時間操作「退回」機制，導致學校行政端的寒蟬效應，擔心若不按照主管機關的意見啟動校事會議，行政人員、尤其校長會被懲處。同樣地，在教評會、考核會中，就算案件嚴重程度未到，若教育局處認為應懲處，不懲處就不斷「退回」，往往讓學校最後選擇妥協。

張文昌說，目前草案由校長負責找家長代表、教師代表及調查人才庫成員討論，投票決定是否受理檢舉案件，但校長本身並沒有投票權，案件受理與否卻得由校長概括承受。他呼籲主管機關要扛起責任，「別讓校長裡外不是人」。

教育部鄭英耀回應，教育部也發現一些情況輕微的行為，只要彼此互相提醒或提供協助就能解決，這些行為因不涉及解聘、停聘不續聘等事項，應該在程序中就直接分流到學校考核會處理。至於專家學者建議由地方教育局處負責案件分流，鄭英耀表示，可以再斟酌。

相關新聞

學習旅行助師生墊高視野 澎湖吉貝國中訪聯合報…校長：小校移動力更強

澎湖縣立吉貝國中全校師生22人今天未亮就出門乘船趕到馬公，再搭機來台北，海陸空交通並進，展開3天2夜學習旅行。此行重點是...

教育部預告校事會議修法 增列輔佐人、先蒐證再確定是否受理

中、小學校園因濫訴問題不堪其擾，教育部預告修法，訂定接獲檢舉後，應由學校人員先行搜集與事件有關的證據、資料，且增加學校可...

校事會議廢匿名投訴 專家提醒防秋後算帳

教育部日前預告「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修正草案，刪除匿名檢舉例外規定，避免濫訴爭議。但專家提醒，...

拜訪太平洋抹香鯨π計畫 抹香鯨目擊率3年增至30％

花蓮縣福爾摩沙協會昨公布「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」三年成果。團隊三年來共目擊二○七次鯨豚，涵蓋十六種鯨豚物種，其中抹香鯨...

校事會議修法 公聽會籲給教師程序保障

現行處理不適任教師的「校事會議」濫訴不斷，教育現場怨聲連連，教育部近期啟動修法，立法院教育及文化委員會昨召開公聽會，專家...

「別讓校長裡外不是人」！案件分流 教團：主管機關應扛責

校事會議常遭詬病大案小案都處理，讓教學現場人心惶惶。校長團體盼能由地方教育局處決定投訴案件的受理，避免校長在校事會議中面...

