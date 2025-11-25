聽新聞
校事會議修法 公聽會籲給教師程序保障

聯合報／ 記者李芯／台北報導
立法院教育與文化委員會昨天舉行公聽會，廣納各界意見，做為教育部修改「校事會議」參考。記者曾原信／攝影
立法院教育與文化委員會昨天舉行公聽會，廣納各界意見，做為教育部修改「校事會議」參考。記者曾原信／攝影

現行處理不適任教師的「校事會議」濫訴不斷，教育現場怨聲連連，教育部近期啟動修法，立法院教育及文化委員會昨召開公聽會，專家、教團提醒應保障教師權益，提供完善行政支持，調查結果如果不成立，也應建立相關機制讓老師回復名譽。

教育部上周五公布教師解聘辦法修正草案，修正重點包含建立巡堂、觀課、行政晤談、親師生溝通等預防機制，修正學校受理案件方式、刪除匿名檢舉但書規定與增訂輔佐人機制等等。

立法院教育及文化委員會昨日召開「校事會議檢討及策進」公聽會，作為日後教師法相關條文修法及教育部修正教師解聘辦法的參考。

桃園市教師會理事長陳俊裕說，現在老師只要被投訴，教學生涯就可能被改變；對投訴人來說，卻是動動手指就能啟動調查程序。在第一線承受壓力的老師能行使的管教行為少之又少，很多認真的老師被迫在「堅守教育原則」和「避免惹禍上身」之間掙扎。

公聽會上，多名專家學者認為校事會議流程應對教師有更多程序保障。律師呂丹琪指出，許多老師接受調查時，根本不知道自己被檢舉了什麼，學校行政人員也不敢告知，因為有保密責任。她呼籲調查程序要給老師相當的保障，除了了解被檢舉的事項，進入教評會或考核會之前，也應主動去識別化提供老師調查報告。

本次草案中新增「輔佐人」制度，以協助不熟悉調查程序的老師。但人本教育基金會執行長馮喬蘭認為，在整個程序當中，老師需要的不是只有「輔佐」，老師面對事件時難免心情緊張害怕，教育體系應提供完善行政支援系統。

此外，桃園市教育產業工會理事長吳明玉表示，現行檢舉人還是不需負擔任何責任，要解決濫訴問題，就要關注「投訴零成本」的現況。此外，若最後調查結果不成立，也應建立相關機制讓老師回復名譽。

教育部長鄭英耀回應，對於遭不實指控而停職的教師要如何回復其權益、保護其名譽，教育部內部有許多討論，涉及人事法規的部分也會努力做跨部會溝通。

教育部盼能夠透過本次制度精進，建構更為周延、高效能且符合公平正義原則的教師管理體制，共同維護校園教育品質。

