學習旅行助師生墊高視野 澎湖吉貝國中訪聯合報…校長：小校移動力更強

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
澎湖縣立吉貝國中全校師生22人未亮就出門乘船趕到馬公，再搭機來台灣，海陸空交通並進，展開3天2夜學習旅行。這也是該校今年第三趟的學習旅行。記者高彬原／攝影
澎湖縣立吉貝國中全校師生22人今天未亮就出門乘船趕到馬公，再搭機來台北，海陸空交通並進，展開3天2夜學習旅行。此行重點是參訪聯合報編輯檯，除了解報紙產出過程及數位轉型，也透過新聞人的分享，讓學生觸角更加多元，未來找到自己最適合的道路。

來自本島的校長吳憶如長期在澎湖任教，從澎湖群島最南的七美國中，到最北的吉貝國中，她都曾擔任過校長。她除了設法「把世界帶進來」，邀請各行各業傑出人士遠渡重洋到校分享，更克服萬難帶學生走出去，該校今年已安排3趟來本島的學習旅行，這一趟，全校共17名學生加上5名老師都來了。

吳說，學習不一定只能在教室裡，學校規模小成了優勢，移動力更強。只是，對於師生而言，每一趟出門都不容易，她負責搶訂機票、聯繫參訪，其他老師安排食宿等，不只幫助學生打開眼界，對老師幫助也大，「謝謝孩子，帶我去從沒去過的地方」。

吳憶如說，文字可以影響他人、社會，記者是社會觀察家，負有監督使命，能讓社會更好，她也透露學生時代也曾懷抱記者夢。

許多人會對偏鄉、離島小校有刻板印象，吳憶如說，偏鄉、離島等標籤太沉重，只要化邊陲為資源，其實小校並不弱。

國中階段是探索職涯方向關鍵時期，吳憶如很重視學習旅行，媒合資源、參訪機會，帶師生陸續參訪過航空公司、科技業、電商等，此行重點是認識媒體這一行，除參訪聯合報，今天會到民視觀摩攝影棚作業。

師生一行人昨天踏進新北汐止聯合報總社，教育事業部同仁先開場介紹聯合報組織，之後副總編輯蔡惠萍和學生交流。面對這群來自漁村的學生，蔡分享她自己是生長於高雄大樹鄉的農村，曾想當社工，大學考上政大新聞系踏上記者這行，如今回望，體認到當記者遠比社工更貼近社會實踐。

蔡惠萍談到當年採訪民眾在捷運站充電被法辦的新聞，報導引發討論，也促成正向改變，如今捷運場站設充電插座成為普及的便民設備。蔡勉勵學生「地理上的偏鄉不代表就是思想與智慧的偏鄉」，想成為一位好記者必須保持好奇心、學會同理。

九年級學生呂沛珊說，她目標是成為律師，希望能和記者一樣發揮正義感。九年級學生柯雅雯說，她志向是當記者，參訪聯合報對媒體這行有更多認識，感覺離夢想更近了。

聯合報副總編輯蔡惠萍談起當年採訪民眾在捷運站充電被法辦的新聞，報導引發討論，也促成正向改變，如今捷運場站設充電插座成為普及的便民設備。記者高彬原／攝影
國中是職涯探索重要階段，吉貝國中此次學習旅行重點是參訪聯合報編輯台，讓學子了解報紙產出過程，及新聞業甘苦。記者高彬原／攝影
吉貝國中師生一行人今天下午踏進新北汐止聯合報總社，教育事業部同仁先開場介紹聯合報組織，之後副總編輯蔡惠萍和學生交流。記者高彬原／攝影
澎湖吉貝國中校長吳憶如（左）帶領學生參訪聯合報總部，聯合報副總編輯蔡惠萍（右）與學生做職涯分享。記者高彬原／攝影
偏鄉 澎湖縣 汐止
