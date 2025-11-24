學習旅行助師生墊高視野 澎湖吉貝國中訪聯合報…校長：小校移動力更強
澎湖縣立吉貝國中全校師生22人今天未亮就出門乘船趕到馬公，再搭機來台北，海陸空交通並進，展開3天2夜學習旅行。此行重點是參訪聯合報編輯檯，除了解報紙產出過程及數位轉型，也透過新聞人的分享，讓學生觸角更加多元，未來找到自己最適合的道路。
來自本島的校長吳憶如長期在澎湖任教，從澎湖群島最南的七美國中，到最北的吉貝國中，她都曾擔任過校長。她除了設法「把世界帶進來」，邀請各行各業傑出人士遠渡重洋到校分享，更克服萬難帶學生走出去，該校今年已安排3趟來本島的學習旅行，這一趟，全校共17名學生加上5名老師都來了。
吳說，學習不一定只能在教室裡，學校規模小成了優勢，移動力更強。只是，對於師生而言，每一趟出門都不容易，她負責搶訂機票、聯繫參訪，其他老師安排食宿等，不只幫助學生打開眼界，對老師幫助也大，「謝謝孩子，帶我去從沒去過的地方」。
吳憶如說，文字可以影響他人、社會，記者是社會觀察家，負有監督使命，能讓社會更好，她也透露學生時代也曾懷抱記者夢。
許多人會對偏鄉、離島小校有刻板印象，吳憶如說，偏鄉、離島等標籤太沉重，只要化邊陲為資源，其實小校並不弱。
國中階段是探索職涯方向關鍵時期，吳憶如很重視學習旅行，媒合資源、參訪機會，帶師生陸續參訪過航空公司、科技業、電商等，此行重點是認識媒體這一行，除參訪聯合報，今天會到民視觀摩攝影棚作業。
師生一行人昨天踏進新北汐止聯合報總社，教育事業部同仁先開場介紹聯合報組織，之後副總編輯蔡惠萍和學生交流。面對這群來自漁村的學生，蔡分享她自己是生長於高雄大樹鄉的農村，曾想當社工，大學考上政大新聞系踏上記者這行，如今回望，體認到當記者遠比社工更貼近社會實踐。
蔡惠萍談到當年採訪民眾在捷運站充電被法辦的新聞，報導引發討論，也促成正向改變，如今捷運場站設充電插座成為普及的便民設備。蔡勉勵學生「地理上的偏鄉不代表就是思想與智慧的偏鄉」，想成為一位好記者必須保持好奇心、學會同理。
九年級學生呂沛珊說，她目標是成為律師，希望能和記者一樣發揮正義感。九年級學生柯雅雯說，她志向是當記者，參訪聯合報對媒體這行有更多認識，感覺離夢想更近了。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
