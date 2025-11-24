快訊

「別讓校長裡外不是人」 教團籲教育局處扛責、分流校園檢舉案

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院教育與文化委員會上午舉行事「解決教師荒—校事會議檢討及策進」公聽會。記者曾原信／攝影
立法院教育與文化委員會上午舉行事「解決教師荒—校事會議檢討及策進」公聽會。記者曾原信／攝影

用來處理不適任教師的校事會議，常遭詬病大案小案都處理，讓教學現場人心惶惶。對此，校長團體盼能由地方教育局處決定投訴案件的受理，避免校長在校事會議中面對老師、家長、主管機關的「三方為難」；國教行動聯盟常務理事張文昌也說，別讓校長裡外不是人，主管機關應扛起責任把關大小案件分流，才能根本解決問題。

全國中小學校長協會理事長陳清義指出，校事會議的啟動機制應專業、謹慎，希望能由地方教育局處設置委員會，負責判斷校事會議是否啟動。他也嘆道，校長在校事會議面臨「三方為難」，校長是執行法規的人，只要校事會議受理案件，老師就罵校長是在「整肅」；若不受理案件，家長又罵校長在包庇老師；到調查結束階段，如果教育主管機關不滿意結果，還能一再退回，指責校長辦事不力。

律師翁國彥長期觀察校園濫訴問題，也發現中央到地方教育主管機關長時間操作「退回」機制，導致學校行政端的寒蟬效應，擔心若不按照主管機關的意見啟動校事會議，行政人員、尤其校長會被懲處。同樣地，在教評會、考核會中，就算案件嚴重程度未到，若教育局處認為應懲處，不懲處就不斷「退回」，往往讓學校最後選擇妥協。

張文昌直言：「別讓校長裡外不是人」，目前草案中由校長負責找家長代表、教師代表及調查人才庫成員討論，投票決定是否受理檢舉案件，但其實校長本身並沒有投票權，案件受理與否卻得由校長概括承受。他呼籲主管機關要扛起責任，由縣市教育局處把關分流，才能根本解決問題。

人本教育基金會執行長馮喬蘭認為，除了由縣市政府做分流，長期來說，也許要考慮透過地方教育局處、縣市政府、中央的第三方公正機制處理不適任教師，不要把責任都放在學校。

立委陳培瑜也指出，現在只看見親師困境，但很多時候為難老師的是現場的老師、主任、校長。因此，她建議成立第三方專責機構，進駐法律、社福、心輔等相關資源，不要讓學校成為司法審判單位，當學校像法院一樣處理案件，調查過程往往造成教學現場撕裂與傷害。

教育部長鄭英耀回應，在統計數據中，也發現到一些情況輕微的行為，其實只要彼此互相提醒就能解決，或是提供老師協助、輔導，但這些都不是校事會議制度設立的初衷，因不涉及解聘、停聘不續聘等事項，應該在程序中就直接分流到學校考核會處理。有專家學者建議由地方教育局處負責案件分流，鄭英耀表示，可以再來斟酌。

「別讓校長裡外不是人」 教團籲教育局處扛責、分流校園檢舉案

用來處理不適任教師的校事會議,常遭詬病大案小案都處理,讓教學現場人心惶惶。對此,校長團體盼能由地方教育局處決定投訴案件的...

