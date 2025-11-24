教部2000萬挹注124校 推台語、閩東語沉浸式教學
教育部推動沉浸式教學計畫，鼓勵國中小將台灣台語、閩東語結合課程，114學年共挹注新台幣2000萬元，支持124校、997班參與計畫，受益學生超過2.3萬名。
教育部今天發布新聞稿指出，為落實台灣台語、閩東語結合國中小課程模式，國民及學前教育署持續推動「國民中小學台灣台語/閩東語沉浸式教學計畫」，鼓勵師生在自然情境脈絡下使用本土語文，並藉由教師增能培訓、到校諮詢輔導及駐點輔導服務等，提供教師支持機制。
根據教育部資料顯示，114學年共挹注2000萬元，支持124校、997班推動沉浸式教學計畫，受益學生超過2.3萬名；另有54校申請深化學習情境方案，透過多元活動、課餘時間、社團等方式，增加語言學習時間。
例如，台南市金城國中從校本彈性課程「金采視界」定錨，配合社區場館走讀及「歌仔上青」體驗活動，並邀請「神奇漢藥房」作者陳芊榕到校分享時，介紹台灣台語文學創作，不少學生在活動後都表示願意嘗試用台灣台語寫詩或創作短文，展現對本土語文高度學習興趣。
教育部提到，114學年還將辦理專業研習，透過課室用語融入教學、跨領域實踐及在地文化融入等課程，豐富教師課程設計、提升教學多樣性，並增進學生學習興趣，研習將採線上與實體並行，結合實作與經驗交流，全面提升教師教學知能。
