教部2000萬挹注124校 推台語、閩東語沉浸式教學

碰到學生身體，就是「不當管教」？台南一名老師被指控不當管教，校事會議認定屬實，法院判決卻大逆轉，但內行人指出，若重來，該名教師仍逃不掉被懲處。 還有某位教師只是輕拍學生肩膀，被校方認定「不當管教」，遭記申誡一次。要如何避免陷入「不當管教」疑慮，教師必須提防身體接觸以及不當言詞引發的爭議。

2025-11-24 07:30