快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

不知道被檢舉什麼也得接受調查！專家盼完善教師校事會議程序保障

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院教育與文化委員會上午舉行事 「解決教師荒—校事會議檢討及策進」公聽會。教育部長鄭英耀（中）列席。記者曾原信／攝影
立法院教育與文化委員會上午舉行事 「解決教師荒—校事會議檢討及策進」公聽會。教育部長鄭英耀（中）列席。記者曾原信／攝影

教師團體反映校事會議濫訴不斷，家長投訴零成本，教師卻得在第一線承受壓力，案件處理過程中更缺乏完整程序保障。教育部近期啟動修法，並提出「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等修正草案，專家、教團提醒應保障教師權益、提供完善行政支持，且若最後調查結果不成立，也需建立補償機制。

立法院教育及文化委員會今日召開「校事會議檢討及策進」公聽會，桃園市教師會理事長陳俊裕說，現在老師只要被投訴，教學生涯就可能被改變；對投訴人來說，卻是動動手指就能啟動調查程序。在第一線承受壓力的老師能行使的管教行為少之又少，很多認真的老師被迫在「堅守教育原則」和「避免惹禍上身」之間掙扎。

公聽會上，多名專家學者認為校事會議流程應對教師有更多程序保障。律師呂丹琪指出，許多老師接受調查時，根本不知道自己被檢舉了什麼，學校行政人員也不敢告知，因為有保密責任。她呼籲調查程序要給老師相當的保障，除了了解被檢舉的事項，進入教評會或考核會之前，也應主動去識別化提供老師調查報告。

本次草案中新增「輔佐人」制度，以協助不熟悉調查程序的老師。但人本教育基金會執行長馮喬蘭認為，在整個程序當中，老師需要的不是只有「輔佐」，老師面對事件時心情緊張害怕，教育體系應提供完善行政支援系統。

此外，桃園市教育產業工會理事長吳明玉表示，現行檢舉人還是不需負擔任何責任，要解決濫訴問題，就要關注「投訴零成本」的現況。此外，若最後調查結果不成立，也應建立相關機制讓老師回復名譽。

教育部長鄭英耀回應，對於遭不實指控而停職的教師要如何回復其權益、保護其名譽，教育部內部有許多討論，涉及人事法規的部分也會努力做跨部會溝通。

教師 教育部 桃園

延伸閱讀

38個教育學會提建言 籲正視教師離任、職涯吸引力下降問題

校事會議預告修法 教長鄭英耀：程序續留校園、匿名投訴將不受理

教師荒問題嚴重…持教師證卻不願意任教？鄭英耀點2原因

審停砍公立學校教職員年金 鄭英耀盼讓年改順利推動

相關新聞

不知道被檢舉什麼也得接受調查！專家盼完善教師校事會議程序保障

教師團體反映校事會議濫訴不斷，家長投訴零成本，教師卻得在第一線承受壓力，案件處理過程中更缺乏完整程序保障。教育部近期啟動...

有影院、咖啡館、書店 複合型圖書館對抗AI利基

踏進國家圖書館在西門町開設的「多媒體創意實驗中心」，裡頭有人在練團、做衣服；去年正式開幕的桃園市立圖書館總館，一樓是TS...

校事會議修法擬不受理匿名案件 專家提醒：應防止秋後算帳

為解決校事會議濫訴問題，教育部日前預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等條文。其中，草案明定不受理匿...

圖書館員優勢 當AI與讀者的橋梁

圖書館的必備條件不再是收藏實體書，ＡＩ的分類整理的能力和速度又遠高於人類時，圖書館員會被取代嗎？靜宜大學蓋夏圖書館組長姜...

教育部預告校事會議修法 增列輔佐人、先蒐證再確定是否受理

中、小學校園因濫訴問題不堪其擾，教育部預告修法，訂定接獲檢舉後，應由學校人員先行搜集與事件有關的證據、資料，且增加學校可...

青年在AI浪潮下如何發展？ 青年署啟動青年AI新治理

人工智慧（AI）正深刻改變人類社會溝通方式、工作型態與治理模式，教育部青年發展署114年「青年好政－Let's Talk...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。