快訊

中職／未聽說樂天要轉賣 蔡其昌初步了解開記者會因回應2訴求

好市多黑五攻略！家電買「這台」最狂現省27000 老會員憑2物領免費熟食

八點檔「好運來」女演員車禍遭撞飛！傷勢曝光劇組換人演

聽新聞
0:00 / 0:00

校事會議修法擬不受理匿名案件 專家提醒：應防止秋後算帳

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立委柯志恩亦提醒，很多家長投訴時匿名是擔心會暴露身分，修法應有配套讓具名檢舉者得到充分保障。記者李芯／攝影
立委柯志恩亦提醒，很多家長投訴時匿名是擔心會暴露身分，修法應有配套讓具名檢舉者得到充分保障。記者李芯／攝影

為解決校事會議濫訴問題，教育部日前預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等條文。其中，草案明定不受理匿名檢舉案件，但專家提醒，很多人匿名投訴是擔心被秋後算帳，應建立嚴謹配套讓檢舉人得到充分保障。對此，全國教師會則強調應落實匿名不受理，精準處理投訴案件才是解決濫訴問題的關鍵。

立法院教育及文化委員會今日召開「校事會議檢討及策進」公聽會，桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福表示，匿名檢舉確實可能存在濫訴問題，但有些人匿名是怕孩子被點名、秋後算帳，希望教育部也能訂定具名的保障條款，防止人名被洩露。

立委柯志恩亦提醒，很多家長投訴時匿名是擔心會暴露身分，修法應有配套讓具名檢舉者得到充分保障，必須有嚴謹做法讓檢舉人安全地講出事實。

學生團體EdYouth常務監事陳胤嘉則說，在校園內部分涉及不對等的權勢關係下，若全面排除匿名檢舉，恐使受害學生擔心遭報復而不敢申訴。因此，本次修法應充分考量校園師生關係的特殊性，若是涉及校園霸凌、性別平等、體罰等敏感案件且附有證據者，仍應保留匿名檢舉管道，以保障學生安全與檢舉權益。

不過，全教會理事、高雄市教師會副理事長李雅文指出，根據教育部113年4月到114年5月間的調查資料，1372件投訴案件中受理1124件，其中僅3.3％案件是校事會議真正要解決的停解聘案。現行制度「高誤殺率、高耗損率」，落實匿名不受理機制、精準處理才能有效處理濫訴。

校園 教師 教育部

延伸閱讀

家裡一處地方「很髒但你可能永遠不會清」專家：掃完空氣都清新了

台股跌深反彈行情有影 專家建議逢低布局AI、矽光子等族群

專家教你保／善用保險傳承資產 四大優勢

台灣冬季溫度變化極端 專家籲「洋蔥式穿法」

相關新聞

有影院、咖啡館、書店 複合型圖書館對抗AI利基

踏進國家圖書館在西門町開設的「多媒體創意實驗中心」，裡頭有人在練團、做衣服；去年正式開幕的桃園市立圖書館總館，一樓是TS...

校事會議修法擬不受理匿名案件 專家提醒：應防止秋後算帳

為解決校事會議濫訴問題，教育部日前預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等條文。其中，草案明定不受理匿...

圖書館員優勢 當AI與讀者的橋梁

圖書館的必備條件不再是收藏實體書，ＡＩ的分類整理的能力和速度又遠高於人類時，圖書館員會被取代嗎？靜宜大學蓋夏圖書館組長姜...

教育部預告校事會議修法 增列輔佐人、先蒐證再確定是否受理

中、小學校園因濫訴問題不堪其擾，教育部預告修法，訂定接獲檢舉後，應由學校人員先行搜集與事件有關的證據、資料，且增加學校可...

青年在AI浪潮下如何發展？ 青年署啟動青年AI新治理

人工智慧（AI）正深刻改變人類社會溝通方式、工作型態與治理模式，教育部青年發展署114年「青年好政－Let's Talk...

校事會議修法 全教產批：換湯不換藥

教育部11月21日預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」部分條文及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。