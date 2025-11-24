校事會議修法擬不受理匿名案件 專家提醒：應防止秋後算帳

為解決校事會議濫訴問題，教育部日前預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等條文。其中，草案明定不受理匿名檢舉案件，但專家提醒，很多人匿名投訴是擔心被秋後算帳，應建立嚴謹配套讓檢舉人得到充分保障。對此，全國教師會則強調應落實匿名不受理，精準處理投訴案件才是解決濫訴問題的關鍵。

立法院教育及文化委員會今日召開「校事會議檢討及策進」公聽會，桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福表示，匿名檢舉確實可能存在濫訴問題，但有些人匿名是怕孩子被點名、秋後算帳，希望教育部也能訂定具名的保障條款，防止人名被洩露。

立委柯志恩亦提醒，很多家長投訴時匿名是擔心會暴露身分，修法應有配套讓具名檢舉者得到充分保障，必須有嚴謹做法讓檢舉人安全地講出事實。

學生團體EdYouth常務監事陳胤嘉則說，在校園內部分涉及不對等的權勢關係下，若全面排除匿名檢舉，恐使受害學生擔心遭報復而不敢申訴。因此，本次修法應充分考量校園師生關係的特殊性，若是涉及校園霸凌、性別平等、體罰等敏感案件且附有證據者，仍應保留匿名檢舉管道，以保障學生安全與檢舉權益。

不過，全教會理事、高雄市教師會副理事長李雅文指出，根據教育部113年4月到114年5月間的調查資料，1372件投訴案件中受理1124件，其中僅3.3％案件是校事會議真正要解決的停解聘案。現行制度「高誤殺率、高耗損率」，落實匿名不受理機制、精準處理才能有效處理濫訴。

