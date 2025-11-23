聽新聞
圖書館員優勢 當AI與讀者的橋梁
圖書館的必備條件不再是收藏實體書，ＡＩ的分類整理的能力和速度又遠高於人類時，圖書館員會被取代嗎？靜宜大學蓋夏圖書館組長姜義臺認為，圖書館員不懂得善用ＡＩ會被取代。桃園市立圖書館館長施照輝則認為，新世代圖書館員必須理解並懂得打造「人的溫度」，這是ＡＩ所無法取代的。
姜義臺認為，只要能正確理解並善用ＡＩ，ＡＩ不僅不會取代圖書館員，反而會成為提升圖書館服務的強大工具。他舉例，生成式ＡＩ可作為全天候人工智慧助手，回答讀者基本問題，讓圖書館員將精力投入需要深度專業知識的諮詢。
姜義臺回憶念大學時，圖資系是文學院唯一會寫程式的系所。他表示，圖書館員寫程式也許不如理工資訊系，但圖書館員的文科訓練可以適切地成為人和ＡＩ之間的橋樑。
姜義臺認為，「資訊識讀」也是圖書館員的重要工作。ＡＩ時代有太多偽假資訊，圖書館員必須協助讀者判別真偽，並成為「選書師」策展、推薦書籍，引領讀者挖掘圖書館。
施照輝形容自己是用書店店長的觀念經營圖書館，把閱讀當成產品，針對不同年齡的讀者設計不同的閱讀產品和行銷方式。
