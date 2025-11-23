聽新聞
0:00 / 0:00

圖書館員優勢 當AI與讀者的橋梁

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
桃園市立圖書館總館內的星巴克，讓更多人願意走進圖書館。記者季相儒／攝影
桃園市立圖書館總館內的星巴克，讓更多人願意走進圖書館。記者季相儒／攝影

圖書館的必備條件不再是收藏實體書，ＡＩ的分類整理的能力和速度又遠高於人類時，圖書館員會被取代嗎？靜宜大學蓋夏圖書館組長姜義臺認為，圖書館員不懂得善用ＡＩ會被取代。桃園市立圖書館館長施照輝則認為，新世代圖書館員必須理解並懂得打造「人的溫度」，這是ＡＩ所無法取代的。

姜義臺認為，只要能正確理解並善用ＡＩ，ＡＩ不僅不會取代圖書館員，反而會成為提升圖書館服務的強大工具。他舉例，生成式ＡＩ可作為全天候人工智慧助手，回答讀者基本問題，讓圖書館員將精力投入需要深度專業知識的諮詢。

姜義臺回憶念大學時，圖資系是文學院唯一會寫程式的系所。他表示，圖書館員寫程式也許不如理工資訊系，但圖書館員的文科訓練可以適切地成為人和ＡＩ之間的橋樑。

姜義臺認為，「資訊識讀」也是圖書館員的重要工作。ＡＩ時代有太多偽假資訊，圖書館員必須協助讀者判別真偽，並成為「選書師」策展、推薦書籍，引領讀者挖掘圖書館。

施照輝形容自己是用書店店長的觀念經營圖書館，把閱讀當成產品，針對不同年齡的讀者設計不同的閱讀產品和行銷方式。

延伸閱讀

台中「綠美圖」新打卡點！ 全台首座共構「美術館＋圖書館」免費參觀 森林系純白新地標、鏡面水池美到爆

龍井圖書館石灰防蛇 台中農業局籲整理環境

龍井圖書館竄眼鏡蛇 撒石灰防範？專業單位笑：不如門口立尊土地公

開箱綠美圖 圖書館：閱讀新章‧遨遊書海

相關新聞

有影院、咖啡館、書店 複合型圖書館對抗AI利基

踏進國家圖書館在西門町開設的「多媒體創意實驗中心」，裡頭有人在練團、做衣服；去年正式開幕的桃園市立圖書館總館，一樓是TS...

青年在AI浪潮下如何發展？ 青年署啟動青年AI新治理

人工智慧（AI）正深刻改變人類社會溝通方式、工作型態與治理模式，教育部青年發展署114年「青年好政－Let's Talk...

教育部預告校事會議修法 增列輔佐人、先蒐證再確定是否受理

中、小學校園因濫訴問題不堪其擾，教育部預告修法，訂定接獲檢舉後，應由學校人員先行搜集與事件有關的證據、資料，且增加學校可...

校事會議修法 全教產批：換湯不換藥

教育部11月21日預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」部分條文及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦...

圖書館員優勢 當AI與讀者的橋梁

圖書館的必備條件不再是收藏實體書，ＡＩ的分類整理的能力和速度又遠高於人類時，圖書館員會被取代嗎？靜宜大學蓋夏圖書館組長姜...

全國智慧製造大數據分析競賽決賽 總獎金330萬元

今日「2025年全國智慧製造大數據分析競賽」在東海大學舉行決賽及頒獎典禮，總獎金高達330萬元，吸引來自全國39所大專校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。