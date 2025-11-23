聽新聞
0:00 / 0:00

有影院、咖啡館、書店 複合型圖書館對抗AI利基

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
桃園市立圖書館總館透過社區營造、異業結盟、館際合作與資源共享，與社區做更緊密的關係。記者季相儒／攝影
桃園市立圖書館總館透過社區營造、異業結盟、館際合作與資源共享，與社區做更緊密的關係。記者季相儒／攝影

踏進國家圖書館在西門町開設的「多媒體創意實驗中心」，裡頭有人在練團、做衣服；去年正式開幕的桃園市立圖書館總館，一樓是TSUTAYA蔦屋書店、隔壁是國賓影城與星巴克，圖書館辦完王家衛電影講座，就可以到隔壁重溫王家衛電影。

線上閱讀、電子書崛起，以實體書為基礎的傳統圖書館面臨讀者消失的危機。但圖書館卻未因此式微，反而有更多新形態的圖書館加入。

年底開幕的台中綠美圖，由普立茲克獎妹島和世設計，強調首創採分齡分棟的市立圖書館等六大特色。預計明年開幕的國家圖書館南部分館，則讓知識殿堂與周圍的社區生活密切結合。

「網路時代，閱讀習慣愈來愈碎片化。」靜宜大學蓋夏圖書館組長姜義臺認為，因應知識型態改變，圖書館也必須從傳統的「藏書樓」變成提供知識服務與社群服務。國家圖書館多媒體創意實驗中心其實就是「創客中心」，而教導民眾做衣服、種菜，也是一種「知識服務」。

桃園市立圖書館館長施照輝認為，公共圖書館應該成為當地民眾工作與居家生活之外的第三空間，透過社區營造、異業結盟、館際合作與資源共享，與社區做更緊密的關係。

二○二二年開幕的桃園市立圖書館總館，附設電影院棟，內含主題餐廳及電影院影廳，圖書館一樓則是蔦屋書店，打破圖書館跟書店的對立關係，以多功能服務滿足讀者多樣化需求。

他舉南韓首爾的「星空圖書館」為例，企業直接把圖書館開在百貨裡，結合水族館、影城等，就是典型的複合型圖書館。

施照輝也是非典型圖書館長，公職生涯多數待在觀光署、還曾駐派洛杉磯多年。他自認把圖書館當「產業」經營，異業結盟是為了把其他領域的消費者帶進圖書館，讓閱讀進入生活，影城觀眾也有機會變成圖書館讀者。

延伸閱讀

龍井圖書館竄眼鏡蛇 撒石灰防範？專業單位笑：不如門口立尊土地公

台中龍井圖書館蛇咬人 市府農業局確認：是舟山眼鏡蛇將野放

影／龍井圖書館眼鏡蛇咬人意外送醫治療 初步查無人為因素

影／圖書館看書竟被眼鏡蛇咬 台中41歲女送醫

相關新聞

有影院、咖啡館、書店 複合型圖書館對抗AI利基

踏進國家圖書館在西門町開設的「多媒體創意實驗中心」，裡頭有人在練團、做衣服；去年正式開幕的桃園市立圖書館總館，一樓是TS...

青年在AI浪潮下如何發展？ 青年署啟動青年AI新治理

人工智慧（AI）正深刻改變人類社會溝通方式、工作型態與治理模式，教育部青年發展署114年「青年好政－Let's Talk...

教育部預告校事會議修法 增列輔佐人、先蒐證再確定是否受理

中、小學校園因濫訴問題不堪其擾，教育部預告修法，訂定接獲檢舉後，應由學校人員先行搜集與事件有關的證據、資料，且增加學校可...

校事會議修法 全教產批：換湯不換藥

教育部11月21日預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」部分條文及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦...

圖書館員優勢 當AI與讀者的橋梁

圖書館的必備條件不再是收藏實體書，ＡＩ的分類整理的能力和速度又遠高於人類時，圖書館員會被取代嗎？靜宜大學蓋夏圖書館組長姜...

全國智慧製造大數據分析競賽決賽 總獎金330萬元

今日「2025年全國智慧製造大數據分析競賽」在東海大學舉行決賽及頒獎典禮，總獎金高達330萬元，吸引來自全國39所大專校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。