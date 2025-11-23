快訊

青年在AI浪潮下如何發展？ 青年署啟動青年AI新治理

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
青年署於11月22日至23日舉辦「青年公共議題協作共創交流會」，邀集Talk計畫青年與青年署「推動青年參與公共事務深化計畫」地方政府代表及青年團隊共同協作。圖／青年署提供
人工智慧（AI）正深刻改變人類社會溝通方式、工作型態與治理模式，教育部青年發展署114年「青年好政－Let's Talk」計畫以「AI創新-青年在AI浪潮下如何發展？」為題，獎勵青年團隊就AI議題發起公共討論，並舉辦青年公共議題協作共創交流會，邀集Talk計畫青年與青年署「推動青年參與公共事務深化計畫」地方政府代表及青年團隊共同協作，齊力匯聚跨縣市青年對於AI發展創新想法。

青年署表示，青年在AI時代裡不只是科技使用者，更成為公共政策倡議者與參與者。本次交流會就以「青年代號：GenAI」為主題，活動第1日由青年團隊就AI議題進行分組討論，分享青年對現行政策觀察與建言，並有業師、專家或AI領域實務工作者引導與回饋。第2日有數位發展部、教育部、勞動部等部會代表入桌與青年交流，聆聽青年世代觀點與建議。

青年署指出，現場30餘組青年團隊以創意構想回應AI議題，例如有青年團隊建議開發AI智慧照護應用程式，運用科技輔助長輩與照護者溝通，打造友善共融照護環境；亦有青年構思運用AI技術推動地方文化導覽與智慧觀光，深化旅遊體驗、活絡在地產業；另有青年關注AI法制、勞動轉型、教育落差及性別偏見等面向，從多元視角提出具體政策建議，展現青年對於中央科技發展政策的視野與地方落地實務經驗。

青年署長陳雪玉指出，本次交流會青年從地方走向中央，藉由AI議題對話實踐公民參與精神，展現青年主流化下的公共治理潛力，而交流會共創成果不僅將納入政府跨部門施政參考，亦期許青年也在自身領域或場域持續發聲。

青年 公共政策 團隊

