全國智慧製造大數據分析競賽決賽 總獎金330萬元

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
為促進學術界與產業界的深度交流與合作，教育部補助東海大學舉辦全國智慧製造大數據分析競賽。圖／教育部提供
今日「2025年全國智慧製造大數據分析競賽」在東海大學舉行決賽及頒獎典禮，總獎金高達330萬元，吸引來自全國39所大專校院，包含資工、機械、工管、電機、資管、統計、醫學資訊、社會學等53個不同領域系所及38家企業團隊，共182隊489人報名。本競賽是以業界實際數據為基礎的競賽模式，競賽結果可提供企業在生產線上作為參考的解決方案。

為促進學術界與產業界的深度交流與合作，教育部補助東海大學舉辦全國智慧製造大數據分析競賽，在以教育實踐推動技術創新，透過競賽機制強化學生問題解決與數據應用能力，並培養具產業思維的高階專業人才，助力我國智慧製造發展。

本次大研組金獎分別由來自高雄科技大學電腦與通訊工程系、陽明交通大學資訊工程學系團隊獲得50萬元獎金；大研組銀獎有4團隊各獲得20萬元獎金。企研組金獎分別由來自台達電子工業股份有限公司團隊、台灣電力股份有限公司團隊獲得50萬元獎金。

教育部表示，今年贊助企業為台中精機、永進機械、環球晶圓與國家儀科中心等，競賽題目與以往不同，題目聚焦AI於機台即時異常偵測與運作穩定性分析的應用。隨著智慧製造加速發展，AI已成為提升生產效率與品質穩定的關鍵核心技術，透過AI模型的導入，能即時掌握設備狀態、預防異常停機，協助產業提升製程智慧化與決策精準度。

陽明交通大學教授洪哲倫指出，透過加工機台運動過程的主軸震動、速度、電流等訊號數據，來預測機台的穩定與異常。未來可以藉由這些數據，提前調整出廠狀態，或在客戶端使用中預測機台異常原因，進而提升良率與維修效率。

國立中正大學教授邱志義表示，本次賽題要求團隊同時考慮「機器運作參數」與「外在環境效應」，考驗AI模型的泛化能力與實際應用性。這次讓參賽者透過AI模型挑戰這個經典問題，希望能突破傳統模型的限制，讓機台在長時間運作下仍維持高穩定性。

環球晶圓提供「矽單晶長晶斷線自動偵測」的題目與真實製程數據，董事長徐秀蘭表示，希望透過這樣的合作，不僅推動AI在製造現場的應用，也深化與學研界的交流，共同培育具備數據分析與智慧製造能力的新世代人才。

