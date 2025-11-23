智慧製造大數據競賽 182隊獻策聚焦AI機台應用

教育部補助東海大學舉辦智慧製造大數據分析競賽，聚焦AI於機台即時異常偵測與運作穩定性分析的應用，共182隊參賽，提供企業在生產線上參考的解決方案。

教育部今天發布新聞稿指出，隨著智慧製造與大數據分析成為產業發展關鍵，為促進學術界與產業界的交流與合作，教育部因此補助東海大學舉辦全國智慧製造大數據分析競賽，旨在以教育實踐推動技術創新，強化學生問題解決與數據應用能力，並培養具產業思維的高階專業人才。

「2025年全國智慧製造大數據分析競賽」吸引39所大專校院的跨領域團隊參與，共182隊、489人報名，總獎金新台幣330萬元。

競賽題目聚焦AI於機台即時異常偵測與運作穩定性分析的應用，透過AI模型的導入，即時掌握設備狀態、預防異常停機，協助產業提升製程智慧化與決策精準度。

中正大學資訊工程系副教授江振國表示，半導體長晶製程一旦晶線發生斷裂，整段長晶品質就會失控，造成報廢與停線，若能即時捕捉並定位斷線，將大幅提升自動化生產效能；此次題目資料逼近真實產線條件，並採用「偵測延遲懲罰」機制，獎勵越早偵測到異常的模型，不僅要求準確，更要快速，這才是智慧製造真正的價值所在。

教育部提到，面對全球數位轉型與自動化趨勢，智慧製造、大數據與AI成為國家競爭力核心，希望透過競賽結合產業真實數據與跨域合作，展現AI模型建構與製程優化成果，回應智慧化生產需求，未來將深化產學合作，打造智慧製造創新生態鏈，引領台灣邁向全球製造舞台。

