快訊

輝達內部會議大吐苦水…黃仁勳喊「怎麼做都不對」！網：壓力真的大

聽過知識架構師嗎？AI搶了你的工作 也催生10種新職位

血管狹窄的過程中都沒症狀？為什麼心臟病還是會突然發作？

聽新聞
0:00 / 0:00

校事會議修法 全教產批：換湯不換藥

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教產表示，校事會議已造成校園濫訴、校長濫權、匿名零成本檢舉、調查程序瑕疵等缺失、亦未能提供冤案補償，導致基層教師權益嚴重受損。圖／本報資料照片
全教產表示，校事會議已造成校園濫訴、校長濫權、匿名零成本檢舉、調查程序瑕疵等缺失、亦未能提供冤案補償，導致基層教師權益嚴重受損。圖／本報資料照片

教育部11月21日預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」部分條文及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」第5條、第6條之1。全教產表示，教育部雖公開宣稱刪除匿名檢舉例外規定，但細看草案內容仍有換湯不換藥問題，依舊存在對教師權益的不當損害。

教育部的解聘辦法修正草案中，新增條款略以：「其中有關學校基於教育專業與輔導支持之理念，得以巡堂、觀課、親師生溝通、行政晤談或其他合理有效方式，了解教師教學及溝通狀況⋯⋯」全教產指出，教育部並未說明如何觀課、時間、地點、次數、方式及通知方式等，無限上綱的做法，例如突襲入班觀課，勢必造成教師心理上的壓力及恐慌。

此外，全教產表示，解聘辦法草案第2條第5款「涉及本法第18條」之規定，停聘的部分目前過於寬鬆，所有案件皆暫時停聘，造成教師權益損失。且全教產認為教育部應加訂「冤案賠償」機制，停聘期間所造成的損失應訂定「賠償條款」來補償，但本次修法並未處理。

全教產指出，解聘辦法草案第9條規定，雖然校長在校事會議無表決權，但成員皆由校長邀請開會，集調查、審議、否決於一身，校長仍有決定校事會議人員的權利，校長濫權問題恐無解。

全教產表示，根據解聘辦法草案第22條，學校以調查報告做事實認定，若調查人員素質不佳將失去其公信力及該有的品質。全教產則認為，對於不良的調查報告或有關人員，教育部並未訂定相關處理機制，應有相關機制於案件結束後追究調查人員責任或解除其資格。

全教產表示，校事會議已造成校園濫訴、校長濫權、匿名零成本檢舉、調查程序瑕疵等缺失、亦未能提供冤案補償，導致基層教師權益嚴重受損。呼籲教育部不應該架空學校教評會，重申校事會議應予廢除，回歸原有處理機制，避免零成本無止境的濫訴造成教育現場空轉及損害教師基本人權。

教師 教育部 機制

延伸閱讀

教育部預告校事會議修法 教團再提4項把關機制

校事會議修法草案出爐 教團批「毀師滅校」：恐讓小案大辦變本加厲

大學教師評鑑亂象叢生 教育部擬訂立指引

台中女參加國中教師甄試 竟偽造教師資格...遭教育部發現函送法辦

相關新聞

遏止校園濫訴 匿名投訴擬不受理

校園濫訴情況嚴重，為此，教育部預告修法，未來凡是檢舉無具體內容、不具名或不能辨識身分等，都不受理，並新增「輔佐人」機制，...

校事會議修法 全教產批：換湯不換藥

教育部11月21日預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」部分條文及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦...

教育部預告校事會議修法 增列輔佐人、先蒐證再確定是否受理

中、小學校園因濫訴問題不堪其擾，教育部預告修法，訂定接獲檢舉後，應由學校人員先行搜集與事件有關的證據、資料，且增加學校可...

38個教育學會提建言 籲正視教師離任、職涯吸引力下降問題

中華民國教育學術團體聯合年會今天在國立台灣師範大學舉行，38個教育學術團體共同提出建言，希望減緩教師離任、職涯吸引力下降...

教育部預告校事會議修法 教團再提4項把關機制

教育部昨天預告《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》與《公立國民中小學教師考核辦法》修正草案，家長團體國教行動...

老師難為／行政訴訟撤銷性騷懲處 教性平課要建安全框架

教師在講性平等敏感課程時，一句示例可能被誤解而面臨行政處分。台南女中教師的行政訴訟勝訴，雖讓人看到法律保護講學自由的界線，但也提醒現場教師，授課風險仍然存在。性騷擾強調被害者的主觀意願，教師授課時如何自保？法律學者建議，先建立安全討論框架。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。