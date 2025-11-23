快訊

大專教師評鑑亂象多 教部擬訂指引

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

二○○五年大專校院教師評鑑明確列入大學法迄今走過廿年，但也延伸諸多不合理規定，包括募款五千元可累計一點、不支領超鐘點費可換評鑑點數，形同逼迫教師回捐所得，引發爭議。據了解，教育部日前已與大學協進會、教育團體研商，儘管對修法廢除大專校院教師評鑑持保留態度，但研議訂定參考原則，適度給予規範。

教育部高教司近期找教育團體商議，據了解，教育部在會中表示，廢除評鑑涉及修法、難度很高，目前研議先訂立指引。

高教工會執行秘書張志綸表示，當天也和教育部轉述當前大專校院評鑑亂象，教育部也認同部分學校評鑑內容不合理，工會立場是訴求修法廢止，但教育部也有大學端的壓力，認為先訂立指引，敘明合者不得作為評鑑項目。

張志綸說，指引聊勝於無，不過仍希望教育部規範評鑑應廢除與教學研究無關的事項，如不應將評鑑綁定募款、招生等庶務，讓教師回歸教學。

但也有大學高層表示，廢除評鑑至少要提出可替代的監督方案，否則教師擺爛、不願協助系上事務，學校要如何課責？沒了評鑑，事態只會更麻煩。

私立大學校院協進會理事長何明果表示，各校辦學理念、學生特質與教育目標皆不同，自然會有不同的重點與評量方式，應尊重各校依自身定位與教師契約關係所建立的評鑑機制。

教育部表示，監察院要求教育部訂定教師評鑑參考原則，工會團體建議評鑑項目應以教師專業為主，建議學校應要建立教師專業發展支持系統，也請大學協進會協助蒐集會員學校意見，以作為擬定政策參考。

大專教師評鑑亂象多 教部擬訂指引

