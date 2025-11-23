快訊

校事會議修法 教團：無法解決小案大辦

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部預告校事會議相關修法，不過全國教師工會總聯合會指出，教育部的修法草案僅是換了另一套程序調查，根本無助解決現行小案大辦的困境，未來只會讓投訴案件無限小案大辦，甚至變本加厲，形同毀師滅校。

全教總理事長侯俊良表示，教育部在解聘辦法草案中逾越授權，讓檢舉案件需援引考核辦法六之一條，要進行長達二至三個月的調查，這並未改變過去小案大辦的問題，僅是不透過校事會議處理，但仍是藉由另一套程序做調查，加深學校行政困擾。

侯俊良表示，若教師達到解聘程度則當然要嚴謹處理，但若僅是親師糾紛、觀念不同，何必大費周章調查。草案沒有解決源頭問題，就代表還是不相信學校，還是認為學校會師師相護。

全教總強調，草案看不出教育部維護教師的決心，更沒有提供無辜受牽累教師的補償機制，即使增訂溝通先行、匿名不受理等條文，實際上仍無阻卻濫訴的功用。

不過家長團體則是支持教育部修法。國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，草案仍有部分待補強，過去教學現場都發現同一個案件，常在不同單位中來回，當事人不滿校事會議處理結果，就要求再送考核會或教評會，學校也有壓力，便順著當事人的意，變成一樣的事，但各單位一直重複處理，因此建議增列，單一事實審認就不重啟調查。

王瀚陽也談到，全國人才庫外部委員雖已建置約一千六百人，但約莫一百多人是教學現場較熟悉的對象，選來選去都是這批人，建議人才庫應該納入特教、運動專業人才並標注專長，或獨立一體育與特教人才庫，才能避免誤判的風險。

38個教育學會提建言 籲正視教師離任、職涯吸引力下降問題

中華民國教育學術團體聯合年會今天在國立台灣師範大學舉行，38個教育學術團體共同提出建言，希望減緩教師離任、職涯吸引力下降...

教育部預告校事會議修法 增列輔佐人、先蒐證再確定是否受理

中、小學校園因濫訴問題不堪其擾，教育部預告修法，訂定接獲檢舉後，應由學校人員先行搜集與事件有關的證據、資料，且增加學校可...

教育部預告校事會議修法 教團再提4項把關機制

教育部昨天預告《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》與《公立國民中小學教師考核辦法》修正草案，家長團體國教行動...

遏止校園濫訴 匿名投訴擬不受理

校園濫訴情況嚴重，為此，教育部預告修法，未來凡是檢舉無具體內容、不具名或不能辨識身分等，都不受理，並新增「輔佐人」機制，...

大專教師評鑑亂象多 教部擬訂指引

二○○五年大專校院教師評鑑明確列入大學法迄今走過廿年，但也延伸諸多不合理規定，包括募款五千元可累計一點、不支領超鐘點費可...

