遏止校園濫訴 匿名投訴擬不受理

校園濫訴情況嚴重，為此，教育部預告修法，未來凡是檢舉無具體內容、不具名或不能辨識身分等，都不受理，並新增「輔佐人」機制，保障當事人訪談權益。教育部長鄭英耀昨表示，修法後不受理匿名檢舉，希望回歸民主法制，也希望透過修法徹底解決當前濫訴困擾。

「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」去年修訂上路，教師若涉及體罰、霸凌或教學不力等，必須接受校事會議調查，然而也因允許匿名檢舉，導致校園濫訴案件層出不窮，舉凡教師休假吃雞排、喝珍奶，長太高、考題出太難、太簡單，全都可能被投訴。

為此，教育部預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」，未來不僅不受理匿名檢舉外，且應由學校相關單位聯繫確認後才視同接獲檢舉，亦即學校等行政單位要先把關；接獲檢舉後，由校長邀請校事會議教師代表、家長代表及一名調查人才庫專業人員開會，以無記名投票決定是否受理。此外，修法新增行為人、被害人接受訪談時，可請學校教師、家長或其他校內外人員到場擔任輔佐人。

鄭英耀表示，校事會議的初衷是要讓不適任教師退出校園，但不諱言，執行時確實變成一有投訴都送入校事會議，徒增家長、教師間的不信任，希望透過本次修法解決。

根據教育部統計，近一年來送校事會議調查的教師真正解聘者約百分之二，且六至七成案件均為不具名投訴。鄭英耀說，教師不當行為可依法檢舉，但不應躲在暗處無的放矢，研議投訴將有一過濾機制，由校長、家長代表以及教育部人才庫公正人士先過濾、分流。

對於教團訴求，投訴案受理、判斷等應由地方教育局處把關。鄭英耀說，考量保障教師工作權，校事會議機制仍應續留校內，優先由教育專業人員處理。草案尚在預告期，希望最慢年底前完成修法。

新北市教育局長張明文則表示，當前狀況是所有大小案都送入校事會議處理，若匿名投訴不予處理，應能讓案件數量下降。

