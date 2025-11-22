快訊

38個教育學會提建言 籲正視教師離任、職涯吸引力下降問題

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長鄭英耀（中）致詞時也承諾，將推動校園制度改革，針對中、小學校事會議處理機制，正修法優化行政流程。圖／台師大提供
教育部長鄭英耀（中）致詞時也承諾，將推動校園制度改革，針對中、小學校事會議處理機制，正修法優化行政流程。圖／台師大提供

中華民國教育學術團體聯合年會今天在國立台灣師範大學舉行，38個教育學術團體共同提出建言，希望減緩教師離任、職涯吸引力下降等問題，重塑尊師重道的精神。

2025年中華民國教育學術團體聯合年會今於台師大舉行，由教育部長鄭英耀、台師大副校長宋曜廷頒發「木鐸獎」與「服務獎」，表揚在學術研究與行政實務領域具卓越貢獻人士。今年大會也新增「中技社教育學術獎」，授予國立陽明交通大學副校長周倩，表彰其在學術倫理、數位學習上的貢獻。

學術團體也於會上提出3點宣言，包括「強化教育韌性，維持永續發展」、「重塑尊師重道，開展互信對話」、「補足高教經費，助益國際競爭」。

宣言特別指出，教師離任、職涯吸引力下降與師資流動等問題，已對學校運作和教學品質造成影響，有必要檢視現行相關法律制度與校務調查機制。建議政府全面檢討教師法、校事會議相關規範及教師待遇條例，以提供穩定、具支持性的教師工作環境並促進校園互信。

再者，宣言也引用相關資料，指我國高等教育經費相較部分國家仍有差距，又少子化帶給各校招生壓力，使多所大專校院正面臨資源緊縮與規模調整。建議提高學雜費制度彈性，並要求相關單位建立配套措施，以減輕弱勢學生負擔，同時建議政府提供企業捐助高等教育的稅負優惠，以強化大學募款及資源活能力。

教育部長鄭英耀致詞時也承諾，將推動校園制度改革，針對中、小學校事會議處理機制，正修法優化行政流程，預計不再受理匿名投訴，以保障教師專業自主，讓老師專心教學工作。

鄭英耀也談到，台灣人才培育必須與時俱進，台灣高等教育和中小學老師對國家科技生態系的貢獻已受到國際認可，半導體等領域的成就，即是奠基於中小學教育的成功，呼籲社會不應打擊士氣，要給予教育工作者多一些的肯定與掌聲。

