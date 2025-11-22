教育部預告校事會議修法 教團再提4項把關機制

教育部昨天預告《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》與《公立國民中小學教師考核辦法》修正草案，家長團體國教行動聯盟表示，支持匿名檢舉不受理、具名但保密等調整，但也建議應增列「單一事實審認則不重啟調查」等機制。

國教行動聯盟今天表示，支持修正草案設立受理門檻，如匿名不受理等，有助於過濾無證據的陳情並保護相關吹哨者，再者，教師法中涉及解聘、停聘、不續聘等重大情節，可交由校事會議調查，但一般違失層級則回歸考核等層面管例。

國教盟理事長王瀚陽說，但草案仍有部分待補強，如草案無明確規定「單一事實審認、不得重啟事實調查」，過去教學現場都發現同一個案件，常會在不同單位中來來回回，如當事人不滿校事會議處理結果，就要求再送到考核會或教評會，學校也有壓力，有時就乾脆順著當事人的意，「變成一樣的事情，但各單位一直重複處理。」因此建議增列，單一事實審認不重啟調查。

王瀚陽也表示，全國人才庫外部委員選擇也應常態化，目前資料庫雖已建置約1600人，但約莫就100多人是教學現場較熟悉的對象，常常選來選去都是這批人，再者，人才庫教師比例也較高。

王瀚陽指出，目前教學現場也存在如運動教練、特教涉入案件等專業情境，建議人才庫應該納入特教、運動專業人才並標注專長，或者獨立一體育與特教人才庫，屆時審議相關樣態時，才能避免無經驗者誤判的風險。

另外，國教盟也建議，可將受理與分流判斷外移到教育局處，由直轄市、縣市教育主管機關委任小組把關受理與分流，學校與校長不需擔負受理與分流責任，僅負責程序協調與提供資料；主管機關也可在不涉及個資揭露的狀況下建立公開儀表板，揭露案件量、審理平均時長等數據。

