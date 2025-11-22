校事會議修法草案出爐 教團批「毀師滅校」：恐讓小案大辦變本加厲

教育部昨日晚間預告《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》與《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》部分條文修正草案，盼解決教育現場濫訴問題。但全國教師工會總聯合會今天表示，草案還是不信任學校，針對小案大辦的問題，僅是換了另一套程序調查，兩份草案根本無助解決學校困境，未來只會讓投訴案件無限小案大辦，甚至變本加厲、治絲益棼。

全教總理事長侯俊良說，教育部在本次解聘辦法草案中逾越授權，讓檢舉案件須援引考核辦法第6-1條，需進行長達2至3個月的直接派員調查、製作調查報告並報主管機關備查。此並未改變過去小案大辦的問題，僅是不透過校事會議處理，但仍是藉由另一套程序做調查，加深學校行政的困擾。

侯俊良表示，若教師達到解聘程度則當然要嚴謹處理，但若僅是親師糾紛、觀念不同，何必大費周章調查，草案沒有解決源頭問題解決，就代表還是不相信學校，還是認為學校會師師相互。

另外，全教總也指出，草案所增訂決定受理與否機制，是由校長從校事會議5人中，找其中3人來決定，實質效果與現行做法相同，根本是疊床架屋。

全教總表示，草案內容看不出教育部維護教師受正當程序保障的決心，更沒有提供及無辜受牽累教師是否擁有相對應的補償機制，即使增訂溝通先行、匿名不受理等條文，實際上毫無阻卻濫訴行為的功用。

全教總呼籲，教育部恐不是在修法，而是在加速教師退場，若教育部執意強行通過兩部「毀師滅校」草案，教師最後一絲尊嚴都被踐踏，受害的絕對不是老師，而是每個學生的未來。

