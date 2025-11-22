大學教師評鑑亂象叢生 教育部擬訂立指引

2005年大專校院教師評鑑明確列入《大學法》迄今走過20年，但也延伸諸多不合理規定。教育團體日前聯袂要求，期望與立委合作修《大學法》，廢除大專校院教師評鑑。本報掌握，教育部日前已與大學協進會、教育團體研商，對廢除評鑑持保留態度，但研議訂定參考原則，適度給予規範。

高教工會與全教總日前指出，評鑑上路20年已發展成失控的怪獸，各校評鑑項目諸多不合理，包括募款5000元可累計1點、不支領超鐘點費可換評鑑點數，形同逼迫教師回捐所得，完全不符學術追求卓越的初衷。

教育部高教司於近期則找教育團體商議，據了解，教育部於會上表示，廢除評鑑涉及修法、難度很高，目前研議先訂立指引。高教工會執行秘書張志綸表示，當天也和教育部轉述當前大專校院評鑑亂象，教育部也認同部分學校評鑑內容不合理，工會立場是訴求修法廢止，因此也找立委合作提議，但教育部也有大學端的壓力，認為先訂立指引，敘明合者不得作為評鑑項目。

但張志綸說，若訂定指引，一是學校可能自行解讀，訂出各種取巧迴避的規定；二是指引非法律位階，屆時學校違規也僅能扣獎補助款。但指引也是聊勝於無，屆時若教育部完成，希望規範評鑑應廢除與教學研究無關的事項，如不應將評鑑綁定募款、招生等庶務，讓教師回歸教學。

但也有大學高層表示，廢除評鑑至少要提出可替代的監督方案，否則教師擺爛、不願協助系上事務，學校要如何課責？「有些教授，還要拜託他當導師。」也有教師面試時說願意帶實習課，獲聘後卻完全不做，這都是在有評鑑的狀況下，沒了評鑑，事態只會更麻煩。

私立大學校院協進會理事長何明果表示，各校辦學理念、學生特質與教育目標皆不同，在教學、研究、服務與輔導等面向自然會有不同的重點與評量方式，不應以單一標準或制度一體適用所有學校，應尊重各校依自身定位與教師契約關係所建立的評鑑機制。

教育部則回應，監察院要求教育部訂定教師評鑑參考原則，工會團體建議評鑑項目應以教師專業為主，並透過校內民主過程達成共識，且為促進教師專業發展，建議學校應建立教師專業發展支持系統；也請大學協進會協助蒐集會員學校意見，以作為擬定政策參考。

商品推薦