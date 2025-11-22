校事會議預告修法 教長鄭英耀：程序續留校園、匿名投訴將不受理

教育部昨日預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」條文，欲緩解濫訴對教育現場帶來的困擾。教育部長鄭英耀表示，校事會議機制應更好，希望透過修法徹底解決當前濫訴困擾；再者，也須保障教師工作權，應優先由教育專業人員於校內處理，因此校事會議機制仍應留在校內，而非移至地方教育局處。

中、小學校園因濫訴問題不堪其擾，教育部預告修法，訂定接獲檢舉後，應由學校人員先行搜集與事件有關的證據、資料，且增加學校可邀請當事人、檢舉人或其他相關人員陳述意見，以利學校決定是否受理；也增加「輔佐人」機制，當事人接受訪談時由輔佐人到場，確保其權益。

鄭英耀今天出席中華民國教育學術團體聯合年會，其接受媒體聯訪時表示，校事會議設置的初衷，是要讓不適任教師退出校園，多數教師仍對教育非常支持、用心，但也不諱言，校事會議於執行時，確實變成有投訴都送入校事會議，造成學校困擾，也徒增家長、教師間的不信任，才希望透過本次修法解決。

鄭英耀也說，修法希望回歸教育專業，如部分教師可能只是班級經營上需改進，但不到解聘、不續聘樣態，因此研議無論是接獲家長、學生或社會投訴都將有一過濾機制，由校長、家長代表、教師代表，以及教育部人才庫公正人士針對投訴先過濾，事前分流，而非任何行為都被送入校事會議。

鄭英耀表示，教育部也觀察，一年多來被送入校事會議調查的教師，真正解聘者約2%，且6、7成案件都是不具名投訴，也希望藉由本次修法，讓不具名、匿名檢舉等不再受理。民主法治社會中，教師不當行為可以依法檢舉，但不應躲在暗處無的放矢，否則將傷害校園民主。

另外，日前也有教育團體訴求，校事會議應移至地方教育局處處理。鄭英耀也回應，中小學內已經設有教評會等機制，還是應由教育專業人員於校內處理。目前草案尚在預告期，歡迎各界給予意見，希望最慢將於年底前完成修法，能提早則更好。

新北市教育局長張明文則表示，校園當前狀況，是把所有大小問題都放入校事會議內處理，將少數的不適任教師問題變成是多數教師的困擾，「根本問題是，量本來就不應這麼多。」因此無論校事會議要在校內或移至地方教育局處，都會面臨初步查證的關卡。

張明文指出，查證程序還是應該回歸校內加以了解，但若學校無法處理、決定時，則教育局處當然必須協助幫忙。現階段草案也研議匿名投訴不予處理，應能讓案件數量下降，若屆時修法，教育局處會依據中央法令執行。

